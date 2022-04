Masterise Homes đánh thức tiềm năng những dự án đắc địa bằng chuẩn mực quốc tế

Dù là một tân binh trên thị trường bất động sản nhưng Masterise đã thể hiện năng lực quốc tế của mình liên tục cho ra mắt các dự án nổi bật tại những vị trí trung tâm, chiến lược. Ngoài việc chọn những dự án có vị trí đắc địa, Masterise còn hợp tác với những đối tác quốc tế danh tiếng cũng cho thấy năng lực và sự đầu tư nghiêm túc bài bản của đơn vị này cho các sản phẩm của mình.

Dù là một tân binh trên thị trường bất động sản nhưng Masterise đã thể hiện năng lực quốc tế của mình liên tục cho ra mắt các dự án nổi bật tại những vị trí trung tâm, chiến lược. Ngoài việc chọn những dự án có vị trí đắc địa, Masterise còn hợp tác với những đối tác quốc tế danh tiếng cũng cho thấy năng lực và sự đầu tư nghiêm túc bài bản của đơn vị này cho các sản phẩm của mình.

Quảng trường ven sông Sài Gòn

Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son với tổng diện tích 25,29 ha tọa lạc tại Quận 1, TP.HCM, ven sông Sài Gòn từng được chia ra nhiều lô trước khi về tay Masterise. Sau những thương vụ chuyển nhượng, tháng 01/2021, Masterise Homes giới thiệu ra thị trường dự án Grand Marina, Saigon. Đây là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu gắn liền với thương hiệu Marriott International - thương hiệu có mạng lưới khách sạn cao cấp rộng lớn, những khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới và đang dẫn đầu về quy mô danh mục bất động sản hàng hiệu toàn cầu.

Grand Marina Saigon không chỉ đánh dấu dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam mà còn là dự án có quy mô lớn nhất thế giới trong danh mục của tập đoàn này với hơn 4.000 căn hộ hàng hiệu.

Thương hiệu huyền thoại trong lòng phố cổ Hà Nội

Trên đà thành công với dòng sản phẩm bất động sản hàng hiệu, trong tháng 10/2021 Masterise Homes tiếp tục ra mắt dự án Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton Hà Nội tại khu đất vàng ngay ngã tư Hai Bà Trưng – Hàng Bài (Hà Nội).

Khu đất rộng 4.000 m2 có vị trí tuyệt vời này chỉ cách Hồ Gươm vài phút di chuyển, tuy nhiên sau hàng chục năm, dự án này vẫn chưa thể triển khai như mong đợi ban đầu. Mãi đến tháng 3/2021, dự án được bất ngờ khởi công, dần hé lộ sự tham gia của Masterise Homes và thương hiệu Ritz-Carlton.

Đây là dự án bất động sản hàng hiệu Ritz-Carlton đầu tiên của Việt Nam và là sản phẩm bất động sản hàng hiệu thứ 5 của thương hiệu huyền thoại này tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (sau Singapore, thủ đô Bangkok – Thái Lan, thủ đô Colombo- Sri Lanka và Kuala Lumpur – Malaysia). Với số lượng giới hạn 104 căn hộ hàng hiệu được thiết kế tinh xảo, đây sẽ là dự án bất động sản hàng hiệu Ritz-Carlton sang trọng và độc nhất của Hà Nội dành cho một số ít khách hàng đẳng cấp.

Đại đô thị TP. Thủ Đức

Dự án mới nhất trong danh mục của Masterise Homes – The Global City cũng là một siêu dự án đình đám từng “ngủ quên” hơn 20 năm được biết đến với tên cũ là Khu đô thị Sài Gòn Bình An. Khu đất này rộng tới 117 hecta, nằm sát bên tuyến đường huyết mạch Cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây.

Từ tháng 8/2021, dự án đã được đồn đoán về tay Masterise nhưng phải đến tháng 1/2022, đơn vị phát triển dự án này mới chính thức lên tiếng và ra mắt dự án với tên gọi mới. Theo Masterise Homes, dự án được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu với nhiều phân khu: chung cư, nhà thấp tầng, villa, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, thương mại… Được biết, đối tác thiết kế của khu đô thị này là Foster and Partners – tập đoàn thiết kế và kiến trúc lớn nhất Anh Quốc do kiến trúc sư Norman Foster thành lập, cũng là đơn vị thiết kế nhiều công trình biểu tượng kiến trúc thế giới như tòa nhà The Gherkin (London), tháp Hearst Tower (New York), công viên Apple (Mỹ), sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc) v.v.

Với lợi thế về quỹ đất lớn, hệ thống hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh, The Global City được kỳ vọng là điểm nhấn về một khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản của TP.HCM, một downtown (khu trung tâm) mới của thành phố. Hiện dự án đang ra mắt trong giai đoạn đầu tiên phân khu nhà phố Soho tọa lạc tại vị trí trung tâm sôi động nhất của The Global City – tương tự như Soho của London và New York, gợi nhắc 1 không gian náo nhiệt và nhộn nhịp mua sắm.

Được định vị cao cấp với thiết kế và xây dựng tuân theo chuẩn mực quốc tế, các sản phẩm nhà phố Soho dự kiến sẽ có mức giá cao hàng đầu thị trường của thành phố Thủ Đức. Tuy vậy, với mức độ hạn chế nguồn cung nhà phố tại TP.HCM trong 2022, dự kiến phân khu Soho của The Global City vẫn sẽ được chú ý và săn đón.