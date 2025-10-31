Maserati Việt Nam giới thiệu bộ đôi Grecale Folgore và GranCabrio Folgore

Maserati Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi xe điện hoàn toàn mới Grecale Folgore và GranCabrio Folgore, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình điện khí hóa của thương hiệu xe sang đến từ nước Ý.

Folgore – Biểu tượng của kỷ nguyên mới

“Folgore” trong tiếng Ý có nghĩa là “tia chớp” – một biểu tượng cho sức mạnh, tốc độ và sự bứt phá. Đây chính là tên gọi được Maserati lựa chọn cho dòng xe điện (EV) của mình, thể hiện tinh thần tiên phong trong việc chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa mà vẫn giữ trọn DNA về hiệu suất và đẳng cấp vốn có.

The New Grecale Folgore – SUV thuần điện đầu tiên của Maserati

Grecale Folgore là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Maserati, đồng thời là mảnh ghép hoàn thiện dải sản phẩm Grecale bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid. Việc ra mắt Grecale Folgore đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình điện khí hóa của Maserati toàn cầu, cũng như tại thị trường Việt Nam.

Grecale Folgore vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng của Maserati – vừa thể thao, vừa thanh lịch – với các đường nét tinh tế và khí động học tối ưu. Màu sơn Grigio Lava là điểm nhấn đặc biệt, gợi nên hình ảnh dung nham đang chuyển mình giữa tĩnh và động, như câu chuyện về hành trình giao thoa giữa quá khứ lẫy lừng và tương lai điện hóa của thương hiệu.

Bên trong khoang lái, Maserati sử dụng vật liệu ECONYL, loại sợi nylon tái chế với công nghệ tiên tiến. Việc ứng dụng vật liệu tái chế không chỉ mang lại cảm giác hiện đại và sang trọng mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của Maserati – một thương hiệu luôn đặt trách nhiệm môi trường song hành cùng đam mê sáng tạo.

Khoang lái Grecale Folgore được trang bị hệ thống màn hình kép gồm màn hình trung tâm 12.3 inch, màn hình tiện nghi 8.8 inch cùng buồng lái kỹ thuật số 12.3 inch. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời được tích hợp trợ lý ảo Maserati Intelligent Assistant (MIA) – mang đến trải nghiệm kỹ thuật số mượt mà và cá nhân hóa tối ưu.

Được thiết kế, phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Ý, Grecale Folgore sử dụng pin 105 kWh với công nghệ 400V, cho công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 820 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 4,1 giây.

Grecale Folgore được trang bị 4 chế độ lái gồm Max Range, GT, Sport và Offroad – giúp người dùng linh hoạt thích ứng với từng điều kiện vận hành. Đặc biệt, chế độ Max Range tối ưu hóa năng lượng để mang lại quãng đường di chuyển xa nhất cho mỗi lần sạc.

Khách hàng Grecale Folgore sẽ được cung cấp bộ sạc treo tường (wallbox) 220V- 7kW để lắp đặt tại nhà, và bộ sạc di động 220V-3kW. Đây là minh chứng cho nỗ lực của Maserati trong việc mang đến trải nghiệm sở hữu xe điện dễ dàng và tiện lợi cho người dùng Việt Nam.

The New GranCabrio Folgore – Biểu tượng của tự do và tốc độ

Sau thành công của dòng GranTurismo Folgore, Maserati tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với GranCabrio Folgore – mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu. Với khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 2,8 giây, đây cũng là mẫu mui trần điện nhanh nhất thế giới hiện nay, thể hiện rõ sức mạnh và tinh thần đổi mới của Maserati.

GranCabrio Folgore sở hữu mui mềm (soft-top) có thể đóng/mở trong 14–16 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ lên đến 50 km/h. Người dùng có thể lựa chọn nhiều màu sắc mui khác nhau, khẳng định cá tính riêng và phong cách sống phóng khoáng.

Nội thất xe tiếp tục sử dụng vật liệu ECONYL, khẳng định cam kết của Maserati đối với sự phát triển bền vững. Mỗi chi tiết trong khoang lái được chế tác tỉ mỉ, mang lại không gian vừa sang trọng vừa thân thiện với môi trường.

GranCabrio Folgore được phát triển trên nền tảng điện 800V, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến từ đường đua Formula E. Công nghệ này mang đến khả năng vận hành vượt trội, đồng thời vẫn giữ trọn sự mượt mà và tinh tế đặc trưng của Maserati.

Mẫu xe sử dụng ba mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu, mỗi mô-tơ có công suất 300 kW — gồm hai mô-tơ đặt phía trước và một mô-tơ phía sau. Tổng công suất đạt 560 kW (751 HP) trong chế độ vận hành tiêu chuẩn và có thể tăng lên 610 kW (818 HP) với chế độ MaxBoost (chế độ tối đa hóa hiệu suất tăng tốc), cùng mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng và trải nghiệm lái đầy cảm xúc.

Hệ thống điều khiển VDCM (Vehicle Domain Control Module) cùng công nghệ phân bổ mô-men xoắn (Torque Vectoring) độc lập cho từng bánh sau giúp xe đạt độ linh hoạt và chính xác tối đa trong mọi tình huống vận hành.

Dù là xe điện, Maserati vẫn duy trì “chất riêng” của mình thông qua âm thanh động cơ đặc trưng, được tạo nên nhờ công nghệ âm thanh tiên tiến từ Maserati Innovation Lab. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cảm xúc và công nghệ, mang lại cho người lái cảm giác phấn khích như đang cầm lái một siêu xe động cơ đốt trong.

GranCabrio Folgore sử dụng pin dung lượng 92,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh 400V DC, 150kW từ 20-80% chỉ trong 20 phút. Với công nghệ này, Maserati mang đến cho khách hàng sự tiện lợi tối đa, giúp hành trình trở nên liền mạch và không gián đoạn.

Sự kiện ra mắt Grecale Folgore và GranCabrio Folgore tại showroom thế hệ mới của Maserati Việt Nam đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đưa công nghệ xe điện cao cấp đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Maserati Việt Nam đang phối hợp cùng các đối tác phát triển hạ tầng sạc cao cấp, cung cấp giải pháp toàn diện từ showroom, sạc tại nhà đến dịch vụ hậu mãi, giúp khách hàng yên tâm và thuận tiện khi sở hữu dòng xe điện hạng sang. Đây không chỉ là sự mở rộng về sản phẩm, mà còn là chiến lược hướng đến một hệ sinh thái di chuyển bền vững, xứng với đẳng cấp của thương hiệu “Cây Đinh Ba” trứ danh.

Giá khởi điểm Grecale Folgore là 5,49 tỷ đồng và GranCabrio Folgore là hơn 13,3 tỷ đồng.