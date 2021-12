Mang họa vì tin thầy lang, thầy cúng

TPO - Tỉnh Bắc Giang đang tiến hành rà soát và thanh tra việc mua sắm sản phẩm của hãng Việt Á tại các cơ sở y tế. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tỉnh này từng duyệt mua 20.000 test trị giá hơn 5 tỷ do Việt Á sản xuất tặng Hà Nội.

TPO - Ngày 19/12, Báo Tiền phong phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn thanh niên ngân hàng BIDV và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Mùa đông ấm – Xuân tình nguyện” tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An.