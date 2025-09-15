Màn đổi ngôi ở nhóm sedan hút khách nhất thị trường

TPO - Với việc giữ được doanh số ở mức cao trong khi các đối thủ giảm mạnh, mẫu sedan Honda City đã vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng B cũng như lọt top 2 ở nhóm xe chạy xăng, dầu trong tháng 8.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo bán hàng tháng 8/2025 của các thương hiệu thành viên. Trong bối cảnh toàn thị trường ghi nhận đà giảm chung mùa thấp điểm, nhiều mẫu xe vốn bán chạy như Toyota Vios, Mitsubishi Xpander hay Mazda CX-5 đều có doanh số thấp hơn tháng trước.

Đáng chú ý, mẫu xe gây bất ngờ lớn nhất tháng 8 gọi tên Honda City khi vẫn duy trì được mức doanh số khá cao, đạt 1.136 chiếc. Con số này chỉ ít hơn tháng 7 trước đó 45 xe, tương đương mức giảm nhẹ khoảng 3,8%.

Honda City vượt mặt đối thủ cùng phân khúc là Toyota Vios trong tháng 8.

Kết quả trên giúp Honda City vượt qua đối thủ trực tiếp là Toyota Vios, khi mẫu sedan này chỉ bán được 726 xe trong tháng 8, giảm mạnh tới 40%. Đứng sau bộ đôi này là Hyundai Accent với doanh số 332 chiếc, giảm 34% so với tháng 7.

Trong bối cảnh hai đối thủ trực tiếp cùng sụt giảm mạnh, Honda City với doanh số hơn 1.100 xe đã vươn lên thành cái tên bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B tính trong tháng 8.

Không chỉ vươn lên trong phân khúc, doanh số 1.136 chiếc còn giúp Honda City vượt qua rất nhiều tên tuổi thường xuyên góp mặt trong top doanh số tháng như Ford Everest (1.053 xe - giảm 3%), Mazda CX-5 (1.025 xe - giảm 35%), Toyota Yaris Cross (1.012 xe - giảm 20%), Mitsubishi Xpander (906 xe - giảm 35%) hay Mitsubishi Xforce (900 xe - giảm 24%).

Theo số liệu từ VAMA, chủ lực nhà Honda chỉ bán ít hơn duy nhất Ford Ranger (1.511 chiếc) trong tháng 8, tức xếp thứ hai về doanh số ở nhóm xe động cơ đốt trong truyền thống.

Nếu chỉ tính riêng nhóm xe động cơ xăng, mẫu sedan hạng B này là cái tên dẫn đầu thị trường về doanh số trong tháng 8. Vào tháng 7 trước đó, vị trí này thuộc về Mazda CX-5.

Kết quả này có được phần lớn nhờ nỗ lực tăng cường khuyến mãi từ hãng và đại lý. Theo ghi nhận, trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 8, Honda City liên tục được hãng duy trì chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Trong đó ở hai tháng 7 và 8 gần nhất, mức hỗ trợ được tăng từ 50% lên thành 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 50-57 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá dễ tiếp cận hơn cùng việc được trang bị tiêu chuẩn gói ADAS là những yếu tố giúp Honda City tăng sức hút với người tiêu dùng trong nước.

Trong tháng 9 này, cả Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent đều được giảm giá với mức hỗ trợ 50-100% phí trước bạ từ hãng và đại lý. Do đó, cuộc đua “tam mã” giữa ba mẫu xe này được dự báo sẽ tiếp tục nóng và trở nên khó lường trong thời gian tới.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Toyota Vios đang có doanh số cộng dồn nhỉnh hơn hai đối thủ còn lại, đạt 7.204 xe bán ra. Honda City đứng thứ 2 với 5.902 xe bán ra trong cùng kỳ, xếp sau là Hyundai Accent với 4.629 xe.