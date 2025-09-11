Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Làn gió mới hâm nóng phân khúc sedan hạng B

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Skoda Slavia được coi là “làn gió mới” mang thương hiệu châu Âu đến nhóm sedan hạng B phổ thông, vốn đang nghiêng về các mẫu xe Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại thị trường Việt Nam, sedan hạng B là một trong những phân khúc được ưa chuộng hàng đầu bên cạnh SUV/Crossover hay MPV. Ưu điểm của nhóm xe này nằm ở mức giá khoảng 500-600 triệu đồng, phù hợp cho cả khách mua xe lần đầu lẫn người kinh doanh dịch vụ vận tải.

Mới đây, nhóm xe này đã chào đón một tân binh mang tên Skoda Slavia. Mẫu xe này được lắp ráp trong nước tại nhà máy của TC Group ở Quảng Ninh.

skoda-slavia.jpg

Skoda Slavia đã lộ diện tại nước ta từ đầu năm nay cùng mẫu Kushaq nhưng phải tới ngày 11/9 mới ra mắt chính thức. Xe được phân phối với 3 phiên bản gồm Active giá 468 triệu đồng, Ambition giá 528 triệu đồng và Style giá 568 triệu đồng.

skoda-slavia-39.jpg

Đáng chú ý, hãng xe đến từ CH Séc còn có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ dành cho những khách hàng tiên phong mua xe trong tháng 9. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của Skoda Slavia được đưa xuống còn 421-511 triệu đồng, thuộc hàng thấp nhất phân khúc.

skoda-slavia-22.jpg

Mẫu sedan Slavia được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của tập đoàn Volkswagen. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 mm, trục cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 179 mm, phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt trong đô thị.

skoda-slavia-4.jpg

Ngoại thất của xe được thiết kế tối giản giống như nhiều sản phẩm cùng nhà Skoda. Phiên bản Style cao cấp nhất có đèn chiếu sáng LED Projector, đèn LED định vị ban ngày, nhiều chi tiết mạ chrome và cửa sổ trời. Trong khi đó, 2 phiên bản còn lại chỉ sử dụng đèn Halogen.

skoda-slavia-20.jpg

Nội thất tiêu chuẩn có ghế ngồi bọc nỉ, chỉnh cơ, đồng hồ sau vô-lăng dạng analog kèm màn hình TFT 3,5 inch cùng màn hình giải trí 7 inch, 4 loa.

skoda-slavia-27.jpg
skoda-slavia-31.jpg

Bản cao cấp sử dụng ghế bọc da, chỉnh điện, có làm mát, cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple Carplay hoặc Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa Skoda Sound, sạc không dây, đèn viền nội thất, gương chiếu hậu chống chói tự động…

skoda-slavia-15.jpg

Về vận hành, cả 3 phiên bản của Skoda Slavia đều trang bị động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Bản thấp nhất sử dụng số sàn 6 cấp, còn 2 phiên bản còn lại trang bị hộp số tự động 6 cấp.

skoda-slavia-35.jpg

Tất cả phiên bản đều được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn. Một số tính năng an toàn nổi bật bao gồm camera lùi, cảm biến va chạm phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử nâng cao, cảm biến áp suất lốp, ga tự động, cảnh báo điểm mù kèm cảnh báo phương cắt ngang phía sau, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước.

Sự xuất hiện của Skoda Slavia với tư cách là một mẫu xe châu Âu hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam, trước đó vốn chỉ có những mẫu xe Nhật và Hàn. Trong đó, các mẫu xe thường xuyên dẫn đầu phân khúc gọi tên Toyota Vios, Hyundai AccentHonda City.

skoda-slavia-2.jpg

Trong quá khứ, nhóm này từng có một đại diện thương hiệu châu Âu là Volkswagen Virtus nhưng đã bị xoá khỏi danh mục sản phẩm của hãng từ cuối năm 2024.

Khác với Virtus từng giá tầm 1 tỷ đồng, Skoda Slavia có mức giá dễ tiếp cận hơn. Cộng với ưu thế về trang bị và tiện ích, Slavia hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm cạnh tranh với nhóm Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City trong tương lai.

Lê Tuấn
