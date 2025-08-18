LynkiD x KrisFlyer - Hợp tác mở rộng hệ sinh thái loyalty không biên giới

Với chiến lược “go global”khởi đầu bằng hợp tác Singapore Airline, LynkiD đang mở rộng hệ sinh thái loyalty, kết nối với các thương hiệu toàn cầu và biến mỗi điểm thưởng thành tấm vé bước ra thế giới cho 8 triệu khách hàng thân thiết.

Khi điểm thưởng trở thành một phần phong cách sống

“Điểm thưởng nội địa - tận hưởng quyền lợi toàn cầu” là trải nghiệm chỉ riêng khách hàng LynkiD nhận được - khi mới đây nền tảng gắn kết khách hàng hàng đầu Việt Nam công bố hợp tác chiến lược với KrisFlyer - chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không Singapore Airlines.

LynkiD mở rộng quyền lợi cho 8 triệu khách hàng thông qua hợp tác cùng Singapore Airlines.

Giờ đây, mỗi điểm thưởng tích lũy trên LynkiD mang giá trị vượt ra ngoài biên giới, người dùng có thể tận hưởng những quyền lợi đẳng cấp, mở rộng trải nghiệm từ mua sắm, nghỉ dưỡng đến du lịch toàn cầu.

Cụ thể, mỗi 550 điểm LynkiD tương ứng 1 dặm bay KrisFlyer, 8 triệu người dùng có thể dễ dàng biến điểm tích lũy từ các giao dịch hằng ngày thành hành trình bay chất lượng hàng đầu thế giới. Tùy vào nhu cầu, người dùng có thể đổi vé hoặc nâng hạng chuyến bay trên Singapore Airlines, Scoot, các hãng hàng không trong liên minh Star Alliance hoặc các đối tác bay khác, mở ra lựa chọn di chuyển linh hoạt và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Giá trị trải nghiệm còn vượt xa lĩnh vực hàng không. Điểm LynkiD có thể quy đổi thành đêm nghỉ tại các chuỗi khách sạn danh tiếng như Marriott hay Accor, đem lại không gian lưu trú tiêu chuẩn quốc tế tại hàng trăm điểm đến. Thông qua đối tác Pelago của Singapore Airlines, khách hàng tiếp cận hàng loạt gói du lịch và trải nghiệm văn hóa, giải trí độc đáo, kèm theo các ưu đãi nâng hạng phòng, dịch vụ ẩm thực tại chuỗi nhà hàng nổi tiếng, cũng như chăm sóc sắc đẹp tại các spa cao cấp.

Mua sắm cũng trở nên thú vị hơn khi người dùng LynkiD có thể sử dụng điểm để sở hữu sản phẩm từ các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang hàng đầu hoặc lựa chọn hàng miễn thuế trên KrisShop, tận hưởng ưu đãi ngay cả khi chưa rời sân bay. Tất cả được thực hiện chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, tạo ra một trải nghiệm liền mạch và minh bạch, giúp khách hàng cảm nhận rõ ràng giá trị của mỗi điểm thưởng.

Việc mở rộng giá trị điểm thưởng theo hướng toàn cầu, LynkiD đã biến khái niệm loyalty từ một công cụ giữ chân khách hàng thành một phần của phong cách sống, mang lại sự gắn kết lâu dài và sâu sắc hơn giữa thương hiệu và người dùng.

Cộng hưởng lợi ích cho thương hiệu đối tác

Xuất phát từ nền tảng loyalty được tích hợp trong hệ sinh thái VPBank, LynkiD đã mở rộng quy mô hợp tác với nhiều đối tác lớn, đồng thời đưa công nghệ loyalty của mình ra quốc tế với “kim chỉ nam” mang lại quyền lợi cho tất cả các bên đi cùng.

LynkiD giúp các nhãn hàng tiếp cận những tệp khách hàng chưa từng được biết đến.

LynkiD - Ứng dụng gắn kết khách hàng đa nền tảng, đối tác chính thức cung cấp dịch vụ loyalty của VPBank - hiện có hơn 8 triệu người dùng và hơn 1.000 thương hiệu hợp tác. Mối liên kết này tạo ra một vòng giá trị cộng hưởng, nơi khách hàng được tiếp cận nhiều ưu đãi phục vụ đa dạng nhu cầu sống, còn doanh nghiệp đối tác mở rộng cơ hội tiếp cận những tệp khách hàng tiềm năng do LynkiD mang tới.

Bên cạnh đó, nhờ nền tảng công nghệ đồng bộ, các thương hiệu hợp tác LynkiD có thể triển khai chương trình khách hàng thân thiết chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí vận hành và tận dụng dữ liệu hành vi để tối ưu chiến lược tiếp thị. LynkiD không chỉ là một công cụ đổi điểm, mà đóng vai trò cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, giúp gia tăng mức độ tương tác và tạo ra sự khác biệt trên thị trường. Trong bối cảnh 96% doanh nghiệp tăng trưởng nhanh trên thế giới đang đầu tư mạnh vào chiến lược hợp tác loyalty (theo Nielsen Vietnam 2023), đây là lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Giới quan sát nhìn nhận, chiến lược “go global” của LynkiD đang hướng đến việc tạo dựng một mạng lưới loyalty không biên giới, nơi khách hàng Việt có thể hưởng các quyền lợi từ thương hiệu quốc tế và doanh nghiệp Việt được đồng hành trong những cơ hội hợp tác toàn cầu. Đó là hướng đi dài hạn, giúp LynkiD vừa giữ được lợi thế trên thị trường nội địa vừa cho thấy tầm ảnh hưởng tại các thị trường quốc tế.