Lynk & Co 08 EM-P 'chào sân' ấn tượng, cháy hàng khi vừa ra mắt tại Việt Nam

Rất nhiều khách hàng tại Việt Nam đang chờ đợi lô hàng Lynk & Co 08 EM-P tiếp theo.

Chỉ sau hơn một tuần kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, Lynk & Co 08 EM-P đã chính thức được bàn giao đến những khách hàng tiên phong trên toàn quốc. Sự kiện không chỉ đánh dấu thời khắc mẫu xe lăn bánh trên mọi nẻo đường Việt Nam mà cho thấy nhu cầu thực tế của người tiêu dùng đối với dòng SUV hạng D cao cấp, công nghệ đột phá và thân thiện hơn với môi trường.

Thông tin từ nhà phân phối Greenlynk Automotives (thành viên của Tasco Auto) cho biết, toàn bộ lô xe đầu tiên nhập khẩu về nước đều đã nhanh chóng có chủ và được bàn giao đồng loạt tới khách hàng trên toàn quốc. Những khách hàng mới cũng nhanh chóng đặt cọc và chờ đợi lô hàng tiếp theo để sở hữu mẫu xe này. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang đón nhận Lynk & Co 08 EM-P một cách tích cực.

Đây không phải lần đầu 08 EM-P tạo “sóng”. Kể từ khi mở bán vào năm 2023, mẫu xe liên tục nằm trong danh sách bán chạy nhất của Lynk & Co tại Trung Quốc, cũng như chiếm được cảm tình với khách hàng tại nhiều thị trường quốc tế khác.

Lý giải cho sự thành công của mẫu SUV D phải kể đến sự giao thoa của nhiều yếu tố, trong đó nổi lên: Ngôn ngữ thiết kế toàn cầu, công nghệ EM-P Super Hybrid tiên phong và sức mạnh vượt trội.

Thiết kế toàn cầu

Ngôn ngữ toàn cầu “The Next Day” được thể hiện rõ nét trên mẫu xe. Dáng vẻ Lynk & Co 08 tinh gọn dù mang kích thước D-SUV, với các đường nét táo bạo, trẻ trung, được xử lý gọn gàng, tối giản. Cửa không viền và tay nắm cửa ẩn không chỉ tăng tính thẩm mỹ, liền mạch mà còn cải thiện khí động học của xe.

Dải đèn "Dawn Light" mỏng và vươn dài trên đầu xe khiến Lynk & Co 08 “không lẫn vào đâu được”, đồng thời mang đến sự liên tưởng về sự chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa.

Khoang lái sang trọng được trang bị màn hình trung tâm UHD 15,4-inch với độ phân giải 2.5K sắc nét cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,2 inch, cho giao diện trực quan và hiện đại. Trải nghiệm giải trí cũng được nâng lên một tầm cao mới với hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W, giúp tái hiện không gian âm nhạc sống động và trải nghiệm như một rạp hát di động.

Cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 1,1 m² tích hợp khả năng cách nhiệt hồng ngoại đến 91,4% và chống tia UV lên tới 95,2%, giúp hành khách tận hưởng ánh sáng tự nhiên mà vẫn đảm bảo nhiệt độ lý tưởng trong khoang xe.

Không chỉ thẩm mỹ, tiện nghi, nội thất xe chú trọng tuyệt đối đến sức khỏe người dùng bằng cách sử dụng các vật liệu Low-VOC (phát thải hữu cơ bay hơi thấp), keo dán gốc nước, kết hợp hệ thống lọc khí CN95.

Sức mạnh và trang bị đột phá

Lynk & Co 08 EM-P phá vỡ giới hạn của xe lai điện nhờ hệ truyền động EM-P Super Hybrid tiên tiến. Hệ thống này kết hợp động cơ điện kép, động cơ xăng 1.5 Turbo và hộp số hybrid 3 cấp 3DHT Evo, mang lại trải nghiệm lái mượt mà như xe thuần điện nhưng với công suất vượt trội. Tổng công suất kết hợp đạt 345 mã lực và mô-men xoắn 580N.m, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6,75 giây.

Điểm mạnh thực sự nằm ở khả năng di chuyển của Lynk & Co 08 EM-P: quãng đường thuần điện đạt 200km (WLTC) và tổng hành trình lên tới 1.400 km. Với viên pin phẳng NCM 39,6kWh kết hợp bình xăng 60L, khả năng sạc nhanh DC 85 kW nạp 30–80% pin chỉ trong 28 phút, cùng tính năng V2L 3,3 kW, tạo nên “pháo đài năng lượng” cho khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định.

Đây cũng là mẫu xe được trang bị nền tảng khung gầm CMA Evo mới nhất, với cấu trúc cực kỳ vững chắc: 74,94% thép cường lực và 13% thép dập nóng siêu bền.

Xe đạt tiêu chuẩn An toàn tối ưu Euro NCAP 5 sao và có tới 25 tính năng hỗ trợ lái tiên tiến ADAS.

Chính sách giá và hậu mãi hấp dẫn

Cùng với chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng cũng đóng vai trò quan trọng. Tại Việt Nam, mẫu xe được phân phối với hai phiên bản Pro (1.299.000.000 đồng) và Halo (1.389.000.000 đồng). Đồng thời, hãng cam kết hậu mãi đáng tin cậy: Bảo hành chính hãng 6 năm hoặc 175.000 km. Các khách hàng tiên phong còn nhận được gói ưu đãi hấp dẫn bao gồm 06 năm bảo dưỡng miễn phí, bộ sạc và bảo hiểm thân vỏ.

“Sóng” của Lynk & Co 08 EM-P có lẽ sẽ không dừng lại, đồng thời cũng cho thấy người tiêu dùng Việt Nam không chỉ đơn thuần mua phương tiện di chuyển mà họ đang đầu tư vào sự đổi mới, công nghệ và một tương lai di chuyển thông minh hơn. Việc lô hàng đầu tiên nhanh chóng "hết veo" chỉ là sự khởi đầu đầy triển vọng cho hành trình chinh phục thị trường của thương hiệu này.