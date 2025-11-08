Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Lý do phải tiêu hủy con chim gần 100kg chạy trên đường ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Con chim đà điểu nặng gần 100kg, chạy trên đường ở TPHCM, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong quá trình truy bắt, một số người dân đã “hơi mạnh tay” khiến con vật chết. Do không có người đến nhận, cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy.

Ngày 8/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành tiêu hủy con chim đà điểu, trước đó chạy rong trên đường phố.

Theo lãnh đạo phường Bến Cát, việc tiêu hủy con chim được bố trí tại một địa điểm trên địa bàn với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, trong đó có cơ quan thú y.

Nói về lý do phải tiêu hủy, lãnh đạo phường cho biết, trước đó con chim chạy hàng km trên đường phố. Nhiều người dân trong quá trình đuổi bắt, có thể do tác động hơi mạnh và di chuyển chặng đường dài khiến chim đuối sức và chết.

Chim đã chết song không có ai tới nhận, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Clip: Con chim đà điểu chạy rong trên đường ở TPHCM

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 7/11, con chim đà điểu nặng gần 100kg, bất ngờ chạy trên đường NA3, đoạn thuộc địa bàn phường Bến Cát, TPHCM. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng địa phương và người dân tiến hành đuổi bắt. Sau khi bắt được, công an địa phương tìm chủ sở hữu con chim nhưng không ai đến liên hệ.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, chủ vật nuôi sẽ bị xử lý nếu để động vật chạy rong trên đường, bị phạt hành chính từ 300.000 đến 500.000 đồng, hoặc cao hơn tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, phải bồi thường thiệt hại nếu vật nuôi gây tai nạn và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả chết người.

Hương Chi
