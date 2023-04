Lý do nhiều địa phương ì ạch thu thuế

TPO - Trong quý I năm nay, tổng thu ngân sách ngành thuế đạt gần 423 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn khiến 10 địa phương tiến độ thu thuế rất chậm và có 9 khoản thu, sắc thuế thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Ngày 4/4, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách quý I do cơ quan thuế quản lý đạt 426,9 nghìn tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ năm trước. Có 12 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 28%); 8 khoản thu đạt dưới mức 28%. Đặc biệt, vẫn còn tới 9 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022.

Quý đầu tiên của năm 2023, nền kinh tế khó khăn, tăng trưởng kinh tế chậm lại. Trong bối cảnh đó, còn tới 10 địa phương trên cả nước tiến độ thu rất chậm, dưới 20% dự toán như: Tuyên Quang, Phú Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Bình Phước, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La.

Cùng với khó khăn chung, cộng đồng doanh nghiệp khó khăn, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng cao đã khiến số tiền nợ thuế tăng so với năm 2022. Theo đó, tổng số tiền nợ thuế ước tính đến cuối quý 1 ở mức 145,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành thuế cũng xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối quý I/2023 ước đạt 36,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra. Đến hết tháng 3/2023, ngành thuế thực hiện hơn 4.700 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 11,8 nghìn tỷ đồng.

“Trong tháng 4, Tổng cục Thuế đôn đốc thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh xử lý khoanh nợ, xóa nợ, để giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về hóa đơn điện tử. Nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng. Từ đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế”, Tổng cục Thuế cho biết.