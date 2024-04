Lý do Indonesia khẩn cấp đóng cửa sân bay

TPO - Dự kiến, sân bay quốc tế Sam Ratulangi ở tỉnh Bắc Sulawesi phải đóng cửa khẩn cấp đến trưa ngày 1/5 bởi ảnh hưởng của núi lửa Mount Ruang.

Theo giới chức Indonesia, núi lửa Mount Ruang của Indonesia đã phun trào nhiều lần vào ngày 30/4, buộc người dân phải sơ tán. Chính quyền địa phương cảnh báo mối đe dọa từ núi lửa vẫn chưa kết thúc sau khi phun trào hơn 6 lần trong tháng này, khiến hơn 6.000 người phải sơ tán.

Trung tâm Giảm nhẹ hiểm họa địa chất và núi lửa quốc gia Indonesia (PVMBG) báo cáo núi Ruang nằm thuộc tỉnh Bắc Sulawesi, phun trào vào khoảng 1h15 (giờ địa phương) và thêm hai lần nữa vào sáng nay. Điều này dẫn tới hiện tượng bốc khói cao 5km.

Dự kiến, sân bay quốc tế Sam Ratulangi ở thủ phủ Manado của Bắc Sulawesi phải tạm dừng hoạt động dự đến trưa 1/5, do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa.

PVMBG đã tái thiết lập vùng cấm dài 6 km và khuyến cáo người dân địa phương nên lưu ý đến khả năng phun ra đá, mây nóng và sóng thần do nhiều khối đá đổ ra biển. Hình ảnh do cơ quan này công bố cho thấy một cột màu đỏ nóng chảy bùng lên bầu trời, đám mây tro lớn tràn ra từ miệng núi lửa và than hồng đang cháy gần các ngôi nhà của người dân địa phương.

Vào năm 2018, núi lửa Anak Krakatoa ở đảo Java và Sumatra, Indonesia sụp đổ một phần gây ra sóng thần khiến 400 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.