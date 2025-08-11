Lý do dòng vốn FDI vào Việt Nam cao nhất 5 năm qua?

TPO - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân 7 tháng đầu năm đạt mức cao nhất 5 năm trở lại đây. Dòng vốn FDI đang chuyển dịch mạnh vào Việt Nam phản ánh kỳ vọng dài hạn và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển bền vững của nền kinh tế.

13,6 tỷ USD vốn FDI thực hiện trong 7 tháng

Theo số liệu từ Cục Thống kê - Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư vào Việt Nam đạt gần 24,1 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ, là mức cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

Singapore tiếp tục dẫn đầu trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn 2,84 tỷ USD, chiếm 28,3% tổng vốn FDI đăng ký. Đáng chú ý, Malaysia và Thụy Điển tăng hạng vượt bậc. Dòng vốn từ Malaysia ghi nhận sự gia tăng nhờ dự án điều chỉnh vốn tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), bổ sung thêm 1,12 tỷ USD.

Trong khi đó, nhà đầu tư từ Thụy Điển có dự án mới - tổ hợp sản xuất tái chế polyester và quy trình chuyển đổi rác thải dệt sang hạt nhựa tái chế tại Bình Định với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - nhận định, thông thường khi thương mại toàn cầu gặp khó, dòng vốn FDI cũng chững lại, nhưng Việt Nam đang là điểm sáng hiếm hoi. Nhà đầu tư quốc tế nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực như kế hoạch nâng hạng thị trường chứng khoán, cải cách bộ máy hành chính, thúc đẩy kinh tế tư nhân… Những bước đi này củng cố niềm tin cho nhà đầu tư rằng, Việt Nam sẽ còn tăng tốc mạnh trong thời gian tới.

Dòng vốn FDI đang chuyển dịch mạnh vào Việt Nam, phản ánh kỳ vọng dài hạn và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển bền vững của nền kinh tế. Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý II năm nay của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy, gần 3/4 doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư.

Ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham - khẳng định các doanh nghiệp châu Âu vẫn giữ vững niềm tin vào môi trường đầu tư tại Việt Nam. Niềm tin đó được củng cố bởi những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Ngày 1/8 vừa qua đánh dấu tròn 5 năm EVFTA có hiệu lực, mở ra giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng hơn giữa hai bên. Sau 5 năm triển khai, EVFTA đã tạo ra gần 300 tỷ USD giá trị thương mại hai chiều, đồng thời gia tăng sức hút của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư châu Âu.

Hình thành chiến lược cạnh tranh riêng

Bộ Tài chính đánh giá, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và cạnh tranh Mỹ - Trung tạo lợi thế giúp Việt Nam nổi lên như trung tâm sản xuất mới ở châu Á. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đã mở rộng đầu tư, đặc biệt trong năng lượng tái tạo - lĩnh vực Việt Nam đứng thứ 2 trong nhóm 10 nền kinh tế đang phát triển giai đoạn 2015-2022, với hơn 106,8 tỷ USD vốn FDI.

Các khu công nghiệp sinh thái, carbon thấp cùng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, EU, Úc, Singapore… đang củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc thu hút và khai thác hiệu quả nguồn vốn này vẫn còn đối diện một số rào cản. Bộ Tài chính thẳng thắn chỉ rõ, một số thủ tục hành chính còn rườm rà; hiệu quả tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng; chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều. Đồng thời, mức đóng góp của các doanh nghiệp FDI cho việc nâng cao năng lực công nghiệp Việt Nam chưa cao, chưa có nhiều dự án quy mô lớn, mang lại tác động dẫn dắt quốc gia.

Hạ tầng khu công nghiệp - khu kinh tế sẽ được đầu tư đồng bộ.

Phía doanh nghiệp trong nước năng lực còn hạn chế, khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hạ tầng một số khu công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, quỹ đất có sẵn hạ tầng đồng bộ vẫn hạn chế và tập trung chủ yếu ở các địa phương lớn. Ngành công nghiệp hỗ trợ còn thiếu khả năng tự chủ, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất của các tập đoàn lớn.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, Bộ Tài chính cho biết Việt Nam đang hình thành chiến lược cạnh tranh riêng cho thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Trọng tâm được chuyển từ ưu đãi thuần túy sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Hạ tầng khu công nghiệp - khu kinh tế sẽ được đầu tư đồng bộ, bảo đảm nguồn điện, quỹ đất sạch và nhân lực chất lượng cao...