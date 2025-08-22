Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lưu ý với xe qua cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28/8

TPO - Từ ngày 28/8, cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ được đưa vào khai thác, do đó các phương tiện đi qua tuyến đường này cần lưu ý một số thông tin. Trước đó, hôm 19/8 cao tốc Vũng Áng - Bùng đã được thông xe kỹ thuật.

Theo Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng, các phương tiện được phép khai thác cao tốc Vũng Áng - Bùng từ phía Bắc kết nối với cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (lý trình khoảng Km568+200), đến phía Nam kết nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (lý trình khoảng Km625+000).

Đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng được khai thác có chiều dài hơn 55 km và đi qua 2 nút giao, gồm nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (lý trình khoảng Km597+900), nút giao QL12A (lý trình khoảng Km 605+500).

Cao tốc Vũng Áng - Bùng có trạm dừng nghỉ tại Km594+400 (đang xây dựng) được bố trí hai bên đường cao tốc.

cao-toc-vung-ang-bung.png
Cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: Công Luận.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Vũng Áng - Bùng như hệ thống đường gom; ITS và các công trình khác.

Theo Bộ Xây dựng, cao tốc Vũng Áng - Bùng thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Dự án được khởi công tháng 1/2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km, khởi công từ tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.

Giai đoạn 1 của cao tốc Vũng Áng - Bùng có quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 - 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Vũng Áng - Bùng là đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h.

Lộc Liên
#Vũng Áng - Bùng #cao tốc #thông xe #cao tốc Bắc - Nam #trạm dừng nghỉ #thông xe kỹ thuật

