Lương Bằng Quang và sự sụp đổ của một nhạc sĩ

TPO - Lương Bằng Quang từng có thời kỳ hoàng kim với vị thế của cỗ máy tạo hit và sản xuất những bài nhạc đi trước thời đại ở Vpop. Kể từ năm 2017, nam ca sĩ/nhạc sĩ dần mất hút, đánh mất sự nghiệp âm nhạc và trở nên nổi tiếng vì những câu chuyện cùng Ngân 98.

Lương Bằng Quang của 20 năm trước là hình mẫu all-rounder (toàn diện) hiếm hoi của Vpop. Nam ca sĩ tự tay làm mọi công đoạn cho bài nhạc từ sáng tác, phối khí, hậu kỳ âm thanh. Lương Bằng Quang có gu thời trang và khả năng trình diễn sân khấu không bị sến như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Với vị thế hit maker, nam ca sĩ/nhạc sĩ cũng được đồng nghiệp săn đón để sáng tác hoặc sản xuất bài nhạc.

Lương Bằng Quang vướng nhiều tai tiếng từ ngày hẹn hò Ngân 98.

Sự nghiệp xuống dốc

Lương Bằng Quang từng được xem là nghệ sĩ đi trước thời đại. Thế nhưng, khi tất cả cùng đi lên theo mặt bằng phát triển của Vpop, nam ca sĩ lại đi lùi so với chính mình. 7 tháng trước, Lương Bằng Quang giới thiệu ca khúc Ballad do Đông Thiên Đức sáng tác. Từ khá lâu, nam ca sĩ mới lại ra sản phẩm mới, song nhận lại phản ứng không khả quan từ khán giả.

Người nghe hỏi đâu rồi Lương Bằng Quang của của Chờ đợi quá khứ, Chính em, Bay cùng tình yêu. Nam ca sĩ trở lại với thứ âm nhạc Ballad cũ kỹ và là sáng tác của nhạc sĩ khác. Ca khúc Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc chính là ví dụ điển hình cho thấy Lương Bằng Quang đã qua thời, khó trở lại vị thế của một all-rounder và tư duy âm nhạc khác biệt như xưa.

Thực tế là sự nghiệp âm nhạc của Lương Bằng Quang bị gián đoạn một thời gian dài. Quay trở lại năm 2017, nam ca sĩ từng tìm cách sinh tồn bằng âm nhạc với vai trò mới - đầu tư phòng thu để mở các lớp đào tạo thu âm và sản xuất âm nhạc. Cũng trong năm 2017, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò Ngân 98.

Sự nổi tiếng của Lương Bằng Quang với danh xưng ca sĩ/nhạc sĩ dần biến mất, thay bằng "bạn trai Ngân 98".

Chuỗi ồn ào của Lương Bằng Quang, gắn liền với Ngân 98 bắt đầu từ câu chuyện cả hai đi phẫu thuật thẩm mỹ. Một ngày, Lương Bằng Quang xuất hiện với ngoại hình khác hoàn toàn ngày xưa và gây sốt mạng xã hội. Cái tên Lương Bằng Quang tiếp tục hot trên mạng, nhưng không vì âm nhạc, mà là những ồn ào gắn liền Ngân 98.

Chuyện Lương Bằng Quang chia tay Ngân 98, rồi tái hợp, liên tục xuất hiện. Nếu là âm nhạc, bộ đôi này được nhắc đến nhiều nhất với các set diễn DJ, nhiều lần ăn mặc lố. Gần nhất, Lương Bằng Quang lại là tâm điểm trên mạng xã hội sau khi Ngân 98 bị khởi tố vì nhiều tội danh.

10 năm, không một MV, không một bản hit, mất hút hoàn toàn khỏi đường đua âm nhạc. Nhìn riêng ở góc độ âm nhạc, nhiều khán giả tiếc cho Lương Bằng Quang khi sự nghiệp của nam ca sĩ sớm nở chóng tàn. Anh là người tạo ra xu hướng trước một giai đoạn dài, song không thể bắt kịp khi xu hướng đó bắt đầu phủ sóng nhạc Việt.

Ngân 98 mặc hở, lấy thân hình để thu hút khi làm DJ.

Lương Bằng Quang - Ngân 98 khi làm DJ

Lương Bằng Quang mất hút khỏi thị trường âm nhạc, chuyển hướng sang con đường âm thầm hơn. Anh làm DJ và hát các bài nhạc remix. Nam ca sĩ cũng định hướng Ngân 98 sang vai trò DJ, kiếm tiền bằng việc chạy show trong vài năm qua. Trước đó, Ngân 98 nổi lên vì những ồn ào hình ảnh, là KOL trên mạng và không có nền tảng âm nhạc.

Khối tài sản kếch xù của Ngân 98 và Lương Bằng Quang sau khi chiếc két sắt được phanh phui khiến dân mạng choáng ngợp.

DJ có thể định nghĩa đơn giản là người chơi nhạc. Một set trình diễn của DJ có thời lượng thường từ 30 phút đến một tiếng. DJ sẽ chuẩn bị nhạc từ trước, sau đó đưa lên sân khấu, kết nối USB hoặc ổ cứng với bàn DJ để chơi nhạc. Họ thao tác bằng tay để chuyển nhạc, mix các hiệu ứng và mỗi DJ sẽ có phong cách trình diễn khác nhau.

Vài năm qua, nghề DJ phát triển chóng mặt ở thị trường Việt Nam. Các DJ được công nhận như một nghệ sĩ độc lập, có nhiều cơ hội kiếm tiền bằng âm nhạc, thậm chí không thua kém ca sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất. "Đất vàng" cho DJ là những tụ điểm bar, club, các chương trình âm nhạc quy mô festival ngoài trời.

Với Ngân 98 và Lương Bằng Quang, bộ đôi này định hình được con đường khá đặc biệt, khi tập trung chạy show ở các sân khấu hội chợ - triển lãm, tỉnh lẻ. Họ thành thần tượng của những sân khấu đó và chạy show với tần suất rất dày. Ngoài ra, Ngân 98 và Lương Bằng Quang thường xuyên diễn ở các sân khấu ngoài nước, là các tụ điểm bar, club dành cho kiều bào Việt Nam.

Tiền Phong trao đổi cùng một chuyên gia ở lĩnh vực sản xuất, tổ chức show, về cát-xê của DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Trước hết, chuyên gia này định hình vai trò của bộ đôi: "Cả hai cùng nhau biểu diễn ở một set nhạc, thay phiên nhau kiểm soát bàn DJ và làm luôn vai trò MC Hype. Phần lớn đêm diễn của Ngân 98 là ở các chương trình hội chợ, sân khấu tỉnh lẻ".

"Hiếm có DJ được mời diễn ở tỉnh nhiều như Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Những sân khấu này thường trả cát-xê cho ca sĩ không cao, đổi lại, họ sẽ chạy show liên tục, lấy số bù lượng và thu lại tổng thù lao lớn đối với các ngôi sao tỉnh lẻ. Bộ đôi Ngân 98 - Lương Bằng Quang có sức ảnh hưởng, thu hút khán giả đến xem họ chơi nhạc", chuyên gia phân tích.

Với những sân khấu ngoài nước, cát-xê cho DJ có thể gấp đôi con số Ngân 98 và Lương Bằng Quang nhận được, song chi phí di chuyển, ăn, ở đắt đỏ hơn.

Sức hút của DJ Ngân 98 không đến từ chất lượng âm nhạc. Cô được quan tâm, hút khán giả, trước hết đến từ diện mạo khi xuất hiện trên sân khấu. Ngân 98 thường mặc hở, táo bạo, liên tục thay đổi hình tượng theo hướng nóng bỏng, khoe thân.

Ngân 98 đã vướng vòng lao lý khi một số chương trình đã treo poster có hình ảnh của cô cho show cuối tháng 10. Lương Bằng Quang đứng trước nhiều nguy cơ khi vụ việc của bạn gái tiếp tục mở rộng điều tra. Đây là dấu chấm hết cho bộ đôi ồn ào bậc nhất showbiz Việt, từ lùm xùm chia tay, tái hợp, đến cuộc sống trong đồng tiền hào nhoáng và đi đến cái kết Ngân 98 bị khởi tố.