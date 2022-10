Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại hai người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Dương

TPO - Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố nghi phạm vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người thương vong xảy ra vào đêm 14/10 tại phường Tân Phước Khánh.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, Lê Văn Thương (27 tuổi, quê Đồng Tháp) là người cầm dao đâm chết Phan Gia Huy (20 tuổi) và Nguyễn Hùng Lý (18 tuổi, cùng quê Bình Dương).

Ngoài ra, Thương còn dùng dao đâm nhầm bạn mình là Nguyễn Văn Nhanh (33 tuổi, quê ở Trà Vinh) bị thương nặng do đêm tối.

Hiện nay, công an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng gồm: Lê Văn Thương (27 tuổi), Lê Văn Mến (29 tuổi), Lê Văn Nhớ (25 tuổi) là 3 anh em ruột quê Đồng Tháp); Nguyễn Văn Nhanh (SN 1989, quê tỉnh Trà Vinh); Trần Mộng Cầm (SN 1987), Huỳnh Hoàng Liệt (SN 2001) cùng quê tỉnh Cà Mau); Lâm Thị Kiều (SN 1989, quê tỉnh Kiên Giang). Hiện còn đối tượng liên quan trong nhóm của Lê Văn Thương tên Thuận (chưa rõ lai lịch) đang bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận, trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng dẫn đến cự cãi rồi đánh nhau. Theo lời khai của Thương, do nóng tính nên không chỉ lúc ăn nhậu, khi đối tượng đi làm, nếu ai đó làm khó chịu thì sẽ đánh. Con dao tự chế là hung khí gây án, Thương luôn đem theo trong người.

Cũng theo lời khai của bị can, tối 14/10, ba anh em Thương cùng một số người bạn nhậu tại một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu (thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Lúc này, nhóm người của Lý, Lộc cùng một số người bạn cũng đang nhậu ở bàn bên cạnh. Khi đang nhậu, Lộc nói chuyện lớn tiếng nên hai nhóm xảy ra cãi vã và được mọi người can ngăn. Sau đó, Lộc gọi điện cho bạn, trong đó có Phan Gia Huy đến đánh nhóm của Thương.

Khoảng 21h30, hai nhóm thanh niên cầm thanh sắt, gạch đá, bàn ghế lao vào hỗn chiến. Thương dùng dao đâm nhiều nhát vào người Huy, Lý khiến hai người này chết tại chỗ. Do đêm tối và đang say, Thương đâm luôn Nguyễn Văn Nhanh (là bạn cùng nhóm) 3 nhát khiến Nhanh trọng thương.

Hiện nay, Nguyễn Văn Nhanh đang bị thương nên được điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của công an.