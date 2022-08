Khởi tố 17 đối tượng trong vụ hỗn chiến, chống trả khi bị cảnh sát chặn bắt ở Hải Phòng

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan vụ hàng chục đối tượng mang hung khí, chai thủy tinh đi hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 4 bị can bị tạm giam, các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo xác minh của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng, Nguyễn Đăng Đạt (16 tuổi) có mâu thuẫn với Bùi Xuân Lộc (18 tuổi, cùng ở huyện Kiến Thụy). Cả hai hẹn tối 13/8 sẽ gặp để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực bờ hồ thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy.

Đến ngày hẹn, Đạt tập hợp khoảng 20 thanh niên khác, chuẩn bị sẵn 1 ba lô chứa vỏ chai thủy tinh và mang theo tuýp sắt có gắn dao bầu để làm hung khí rồi lái xe máy đi tìm nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường đi, nhóm Đạt gặp nhóm đối thủ do Lộc cầm đầu di chuyển trên 30 xe máy tại khu vực xã Minh Tân nên cả hai bên dùng chai thủy tinh ném vào nhau.

Sau ít phút hỗn chiến, nhóm của Đạt điều khiển xe máy đi đua hướng về quận Kiến An. Đến ngã 5 Kiến An (TP Hải Phòng), nhóm đối tượng bị tổ công tác đặc biệt HP22 (Công an Hải Phòng) phát hiện, chặn bắt.

Quá trình bắt giữ, nhiều đối tượng có hành vi chống trả, dùng chai thủy tinh chuẩn bị sẵn ném về phía cảnh sát. Thậm chí, có đối tượng lao xe máy thẳng vào tổ công tác và cắn tay cảnh sát nhằm tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại liên quan vụ án.