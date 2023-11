Loạt ca khúc hit nhạc Việt ‘chết yểu’

TPO - Nhiều ca khúc hit có thể không còn xuất hiện trên sân khấu khi ca sĩ thể hiện kết thúc hợp đồng độc quyền với cá nhân, tổ chức nắm giữ bản quyền.

Sau Jack, Erik, tới Noo Phước Thịnh có thể phải chia tay những bản hit đã gắn liền với tên tuổi của anh. Cách đây ít ngày, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã lên tiếng yêu cầu nam ca sĩ dừng thể hiện 8 ca khúc nếu chưa có sự xin phép.

Kể từ đó, đôi bên có nhiều bài viết được cho là bày tỏ sự không hài lòng với đối phương. Với những gì đã xảy ra, khán giả băn khoăn liệu họ còn cơ hội thấy Noo Phước Thịnh hát 8 bản hit trên sân khấu nữa hay không.

Số phận 8 bản hit đình đám của Noo Phước Thịnh

Sau nhiều ngày im lặng và không để sự việc đi quá xa, Noo Phước Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng về vấn đề bản quyền. Anh khẳng định không hát chùa các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác. Noo Phước Thịnh cho biết anh luôn tôn trọng bản quyền và công sức của nhạc sĩ.

Do đó, sau khi hết hạn độc quyền, mỗi khi đi hát và được nhãn hàng yêu cầu thể hiện những bản hit nói trên, Noo Phước Thịnh đều đề nghị đối tác làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Nam ca sĩ nói thêm ê-kíp của anh có bằng chứng chứng tỏ việc đó.

"Đỗ Hiếu từng xác nhận đã nhận tiền ca khúc tôi biểu diễn từ VCPMC. Tôi cũng trả tác quyền cho nhạc sĩ khác thông qua trung tâm mỗi khi đi hát. Tôi không bao giờ hát chùa", Noo Phước Thịnh khẳng định.

Nam ca sĩ cũng nói không tái ký hợp đồng với Đỗ Hiếu vì lý do cá nhân. Đồng nghĩa, số phận 8 bản hit gồm Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu bị bỏ ngỏ. Sau những gì đã diễn ra, khán giả có lẽ khó thấy Noo Phước Thịnh hát những ca khúc trên trên sân khấu.

Đây rõ ràng là điều rất đáng tiếc với những người yêu nhạc. Bởi 8 ca khúc là những dấu ấn quan trọng trong hành trình làm nghề của Noo Phước Thịnh và cũng gắn liền với tên tuổi của anh suốt thời gian. Bản thân Noo Phước Thịnh cũng tiếc nuối. Anh tâm sự: "Nếu muốn, tôi chủ động chi trả để hát. Tôi tiếc vì những bản hit gắn liền tên tuổi của tôi. Tôi cũng không muốn đôi co với Đỗ Hiếu".

Đương nhiên, Đỗ Hiếu có thể bán các ca khúc ấy cho ca sĩ khác, nhưng liệu ai sẽ mạo hiểm hát lại những bài hát vốn đã gắn liền với đồng nghiệp khác trong thời gian quá dài.

Sóng gió, Bạc phận, Em gì ơi… đều là những bản hit hàng trăm triệu lượt xem của Jack và K-ICM. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi công ty ICM Entertainment, Jack không còn thể hiện những bài hát trên. Lý do là Jack sáng tác nhưng bản quyền các bài hát lại thuộc về công ty. Đây là điều đáng tiếc nhất sau khi lùm xùm giữa K-ICM và Jack nổ ra.

Khi tranh cãi của Jack nổ ra, cũng nhiều khán giả nhắc tới trường hợp của Erik. Anh thành công ngay từ ca khúc đầu tiên là Sau tất cả. Bản ballad hiện đạt 79 triệu lượt xem và gây sốt thị trường âm nhạc ngay khi phát hành. Bản hit đưa Erik từ một gương mặt mới toanh trở thành giọng ca tiềm năng, được đông đảo khán giả biết tới, sự kiện săn đón.

Thế nhưng, lúc này, Erik không thể thể hiện bản hit đáng nhớ nhất trong sự nghiệp ấy. Lý do là không lâu sau khi hoạt động trong nhóm nhạc Monstar, Erik và công ty quản lý nảy sinh mâu thuẫn. Nam ca sĩ rời đi trong tình huống không mấy tốt đẹp và anh không thể hát Sau tất cả khi bản quyền ca khúc thuộc về công ty.

Ngoài ra, Thủy Tiên cũng “mất” Giấc mơ tuyết trắng hay Cao Thái Sơn mất một số ca khúc. Lý do là Nathan Lee đã mua độc quyền sau khi Thuỷ Tiên, Cao Thái Sơn hết hạn hợp đồng với nhạc sĩ.

Giải pháp nào để cứu những ca khúc bị "chết yểu"?

Vừa qua, K-ICM đã phát hành phiên bản mới cho những ca khúc đình đám do anh và Jack phát hành trước đó. Phiên bản mới được nhà sản xuất giao cho giọng ca trẻ Gia Quý thể hiện. Tuy nhiên, Sóng gió, Bạc phận, Em gì ơi phiên bản mới đều được số đông khán giả nhận định là không thể vượt qua bản gốc do Jack thể hiện.

Dưới video Sóng gió chỉ đạt lượt xem khiêm tốn, khán giả bình luận: “Nói thật là tôi thích Jack thể hiện và beat cũ hay hơn”, “Tuy không thích J97 nhưng thú thật bài hát này là dành cho anh ấy”, “Bản này dở quá, Jack vẫn hay hơn”.

Sóng gió hay Bạc phận là bản hit đình đám nhất trong sự nghiệp của Jack tính tới hiện tại. Thế nhưng, khán giả giờ đây chỉ có thể nghe chúng trên các nền tảng nghe nhạc thay vì thấy nó sống động trên các sân khấu. Và nếu Gia Quý đưa các ca khúc đi hát thì có lẽ anh cũng khó có thể làm sống dậy không khí, tinh thần ca khúc khi mà giọng hát của Jack đã quá in sâu trong lòng khán giả.

Tương tự K-ICM, DREAMeR Entertainment cũng chọn cách tận dụng bản hit cũ để nâng đỡ người mới. Đây là công ty quản lý Rin9 đồng thời nắm bản quyền Rồi người thương cũng hóa người dưng. Ca khúc này đã quá nổi tiếng qua giọng hát Hiền Hồ.

Tuy nhiên, sau khi hai bên hết hạn độc quyền, DREAMeR Entertainment thông báo chỉ có Bảo Uyên được hát Rồi người thương cũng hóa người dưng vì đến thời điểm đó, công ty chưa ký bất cứ hợp đồng tác quyền nào với ca sĩ khác. Không lâu sau đó, Bảo Uyên cũng tung ra phiên bản Rồi người thương cũng hóa người dưng do cô thể hiện.

Thế nhưng, không chỉ lượt xem lẹt đẹt không thể vượt qua bản gốc mà phản ứng khán giả cũng không mấy tích cực. Bỏ qua những ồn ào đời tư, khán giả cho rằng Hiền Hồ hát ca khúc có cảm xúc, gây ấn tượng hơn cả. Nhiều người nghe thậm chí nhận định Bảo Uyên đã có nước đi rất sai lầm.

Từ những tình huống kể trên, có thể thấy những ca khúc khi rời khỏi ca sĩ thể hiện ban đầu, đặc biệt những bản hit đã quá nổi tiếng thì rất khó để có thể hồi sinh qua một tấm áo mới. Đương nhiên, vẫn có những bản cover hay hơn bản gốc nhưng trường hợp đó tới hiện tại hiếm xảy ra với những ca khúc bị cấm hát vì bản quyền ở Vpop.