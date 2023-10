Toàn bộ vụ nhạc sĩ Đỗ Hiếu cấm Noo Phước Thịnh hát loạt ca khúc hit

TPO - Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Đỗ Hiếu tuyên bố Noo Phước Thịnh không được phép biểu diễn "Gạt đi nước mắt" và loạt sản phẩm khác.

"Hiện tại, các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác, được trình bày bởi Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành. Trong suốt thời gian dài, 2 bên chưa hoàn tất thương lượng và thống nhất các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, không tiến hành gia hạn hợp đồng. Tôi xin thông báo, mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem là vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc", Đỗ Hiếu chia sẻ.

Nhạc sĩ này điểm qua một loạt ca khúc do anh sáng tác, Noo Phước Thịnh thể hiện, gồm Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu. Trong số này, Gạt đi nước mắt là bản hit lớn bậc nhất sự nghiệp của Noo Phước Thịnh.

Gạt đi nước mắt ra mắt vào tháng 12/2014. Gần 10 năm qua, Noo Phước Thịnh nhiều lần biểu diễn bản hit này trên sân khấu. Theo như chia sẻ từ Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh có quyền sử dụng Gạt đi nước mắt độc quyền 2 năm, nghĩa là đến tháng 12/2016.

Một tài khoản mạng đặt câu hỏi cho Đỗ Hiếu: "Tại sao qua bao năm rồi mới đăng". Nam nhạc sĩ đáp lại: "Thích".

Sau vài ngày, phía Noo Phước Thịnh chưa phản đáp thông tin này. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu tiếp tục "châm dầu vào lửa" khi đăng dòng trạng thái khen ngợi Đông Nhi là ca sĩ chuyên nghiệp và sống tình cảm. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhìn ra đây là động thái Đỗ Hiếu dùng để ám chỉ Noo Phước Thịnh.

Tiền Phong trao đổi cùng một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, phát hành nhạc số và bản quyền âm nhạc, được trả lời: "Lời tố của Đỗ Hiếu với Noo Phước Thịnh đang khá mập mờ. Không rõ Đỗ Hiếu đang nắm toàn quyền tác giả, khai thác thương mại, hay ủy quyền cho một tổ chức khác, như VCPMC".

"Trong 2 năm giữ độc quyền ca khúc, Noo Phước Thịnh được toàn quyền khai thác thương mại. Giai đoạn sau, khi chưa tái ký hợp đồng với Đỗ Hiếu, Noo phải xin tác quyền cho mỗi lần biểu diễn trên sân khấu. Nếu là đêm diễn do cá nhân Noo Phước Thịnh đứng ra tổ chức, ca sĩ này phải xin tác quyền. Còn khi Noo biểu diễn theo kiểu chạy show, thương đơn vị tổ chức sẽ đứng ra xin tác quyền. Chính vì thế, lời tố từ Đỗ Hiếu vẫn mập mờ, chưa xác định rõ Noo Phước Thịnh sai ở đâu".

Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh từng là "cặp bài trùng" của nhạc Việt. Thành công liên tiếp của 2 ca khúc Gạt đi nước mắt và Mãi mãi bên nhau giúp Noo Phước Thịnh trở lại đỉnh cao nhạc Việt, giai đoạn 2014-2016. Cause I love you cũng là sáng tác thành công của Đỗ Hiếu dành cho Noo.

Cùng thời điểm của Gạt đi nước mắt, Mãi mãi bên nhau, Đỗ Hiếu sáng tác loạt hit cho Đông Nhi. Màu nhạc Dance Pop của Đỗ Hiếu thành xu hướng nhạc Việt nhưng duy trì không lâu. Hơn 5 năm qua, Đỗ Hiếu vẫn hoạt động bền bỉ, có nhiều sáng tác mới, nhưng không còn tạo hit.