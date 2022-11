Lộ nguyên nhân khiến nước thải có màu xanh bất thường ở Đồng Nai

TPO - Ngày 29/11, thông tin từ UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, các cơ quan chức năng ở địa phương này đang tiến hành điều tra, xác minh về tình trạng nguồn nước xanh bất thường tại cống thoát nước KCN Lộc An- Bình Sơn chảy ra suối Bưng Môn xã Long An, huyện Long Thành.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về sự việc, các cơ quan chuyên môn huyện Long Thành, Ban quản lý Khu công nghiệp Lộc An- Bình Sơn đã tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân. Công ty TNHH Wooshin Đồng Nai (trụ sở công ty KCN Lộc An- Bình Sơn) xác nhận và có báo cáo về việc nước thải màu xanh chảy ra cống thoát nước khu công nghiệp là do sự số rò rỉ nước thải ra môi trường.

Để khắc phục sự cố, công ty TNHH Wooshin Đồng Nai đã thuê đơn vị xử lý nước thải nguy hại hút hết nước màu ở các hố ga, cống nước, để tránh tình trạng nước chưa qua xử lý chảy rộng ra môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu vực.