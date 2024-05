Lo giá vàng 'nhảy múa' gây tác động xấu đến nền kinh tế

TPO - Ban Dân nguyện kiến nghị tăng cường thanh tra, giám sát thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; xử lý buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng thị trường bảo đảm cho thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/5, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 4 năm 2024.

Ông Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi, đánh giá cao hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác đối nội và đối ngoại; các hoạt động Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể tại tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam đã kéo dài nhiều tuần qua, dự báo cháy rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Cử tri cũng lo lắng khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, tai nạn lao động ở một số địa phương; giá điện sinh hoạt, một số mặt hàng phân bón, sắt thép xây dựng tăng thời gian gần đây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, xây dựng của người dân trong khi giá các mặt hàng nông sản thì lại giảm, khó tiêu thụ làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng lo lắng giá vàng liên tục biến động và tăng cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống người dân.

Khiếu nại, tố cáo đất đaidiễn biến phức tạp

Về khiếu nại, tố cáo, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an, trong tháng 4/2024, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng nhiều so với tháng 3/2024.

Tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã tiếp 337 lượt với 1.191 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 334 vụ việc và có 33 đoàn khiếu kiện đông người. So với tháng 3/2024, tăng 91 lượt công dân, tăng 88 vụ việc và 20 lượt đoàn đông người.

Theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, trong tháng 4/2024 các vụ việc liên quan đến: Lĩnh vực đất đai, nhất là việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; lĩnh vực tài nguyên, môi trường; lĩnh vực giao thông, xây dựng…vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; trong đó, nổi lên 17 vụ việc khiếu kiện có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có biện pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra;

Có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; xử lý buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng thị trường bảo đảm cho thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bộ Y tế tăng cường công tác chỉ đạo về phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhất là phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm…