Lộ diện 7 doanh nghiệp chia cổ tức tới 20% tiền mặt

TPO - Trong tuần này, có hơn 30 doanh nghiệp sẽ tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023. Từ ngày 10 - 14/4, có 7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất là 20%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng.

Thông tin đáng chú ý về doanh nghiệp

Từ ngày 10 - 16/4, các doanh nghiệp sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023, như Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty CP Công trình Viettel, Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL, Công ty CP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung, Công ty CP TRAPHACO, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán BIDV, Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, Công ty CP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA…

Trong tuần, từ ngày 10 - 14/4, có 7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất là 20%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng.

Cụ thể, IDC và HCB là 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao nhất, đều là 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền của cả hai đơn vị đều là 11/4.

Trong đó, Tổng Công ty Idico - CTCP (mã chứng khoán: IDC) đang có gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Ước tính, doanh nghiệp này cần chi khoảng 660 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả. Ngày thực hiện dự kiến là vào 27/4.

Về Công ty CP Dệt may 29/3 (mã chứng khoán: HCB), với gần 5,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 10,4 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Ngày thực hiện dự kiến là vào 21/4.

Từ ngày 10-14/4, không có doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, từ ngày 20/3 - 6/4, Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings đã bán tổng cộng 32,6 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 56,19%. Ngoài ra, Pacific Holdings cũng bán thành công 19,6 triệu cổ phiếu VCG trong thời gian từ 31/3 đến 6/4 với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư. Chiếu theo thị giá trung bình là 20.950 đồng/cổ phiếu, ước tính Pacific Holdings thu về gần 411 tỷ đồng.

Từ 7/3 - 5/4, ông Nguyễn Thanh Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán: DHC) đã mua gần 622.000 cổ phiếu. Trước đó, ông Nghĩa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DHC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không thuận lợi, ông Nghĩa chỉ mua được gần 622.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DHC đang nắm giữ của ông Nghĩa là gần 9,2 triệu đơn vị, tương ứng 11,4% vốn điều lệ.

HoSE vừa có quyết định chuyển cổ phiếu SCD của Công ty CP Nước giải khát Chương Dương từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/4/2023. Nguyên nhân là do công ty lỗ ròng gần 36 tỷ đồng năm 2021 và lỗ ròng gần 49 tỷ đồng năm 2022, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định.

Sau "lùm xùm" vương quyền, HBC lùi đại hội cổ đông

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) sẽ thay đổi thời gian tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Lý do, công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho đại hội. Do đó, Hội đồng quản trị HBC đã thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội từ ngày 26/4 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 27/6.

Trước đó, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình cũng công bố gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, do đặc thù thời gian gần đây hàng loạt các công trình tại các tỉnh thành trên cả nước bị ngưng trệ do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều khách hàng của Hoà Bình gặp khó khăn rất lớn về dòng tiền, dẫn tới không thể triển khai thi công và thanh toán đúng hạn cho công ty. Tình hình thu tiền các dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng so với các tháng trước và so với kế hoạch. Đơn vị kiểm toán cần thời gian để thu thập các chứng cứ và hoàn thành kiểm toán.

Ngoài ra, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Hoà Bình còn xảy ra nhiều biến động bất thường về nhân sự cấp cao và có nhiều xung đột trong Hội đồng quản trị. Do đó, công ty gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp hoàn thành báo cáo tài chính. Vì vậy, Hòa Bình kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn việc công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 12/5.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tự lập, năm 2022, HBC công bố doanh thu thuần đạt 14.122 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn cùng các chi phí tăng, HBC báo lỗ sau thuế hơn 1.140,6 tỷ đồng. Năm 2023, do nhận định thị trường khó khăn, HBC đặt mục tiêu doanh thu 2023 đạt 12.500 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 125 tỷ đồng.