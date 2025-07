LiveSpo và Phúc Khang bắt tay lan tỏa giá trị khoa học, vì một Việt Nam khỏe mạnh

Trong bối cảnh người Việt ngày càng quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe chủ động, sự hợp tác giữa LiveSpo Pharma và hệ thống nhà thuốc Phúc Khang được xem là bước tiến để lan tỏa những giá trị thiết thực đến với cộng đồng. Đây không chỉ là cái bắt tay giữa hai đơn vị cung ứng sản phẩm và phân phối, mà là một sự kết hợp mang tầm nhìn dài hạn: đưa các sản phẩm khoa học Việt đến gần hơn với người Việt.

Chăm sóc sức khỏe chủ động lên ngôi

Trong những năm gần đây, "phòng bệnh hơn chữa bệnh" đang dần trở thành xu hướng, ảnh hưởng tới việc lựa chọn sản phẩm sức khỏe của người Việt. Thay vì chờ đến khi có bệnh mới uống thuốc, ngày càng nhiều người đã bắt đầu quan tâm đến việc tăng cường sức khoẻ từ bên trong, cải thiện hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể một cách bền vững bằng những sản phẩm có được nghiên cứu kỹ càng, được kiểm chứng hiệu quả rõ ràng, an toàn, uy tín.

Cùng chia sẻ tầm nhìn đó, LiveSpo và Phúc Khang là hai đơn vị tiên phong trong việc lan tỏa tri thức y khoa và mang đến những sản phẩm có tính khoa học, được kiểm chứng lâm sàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phúc Khang – Hệ thống nhà thuốc vì sức khỏe cộng đồng

Không chỉ là điểm cung ứng thuốc, các nhà thuốc hiện nay đã và đang đóng vai trò như những đầu mối tiếp nhận thông tin y tế, giúp người dân chọn đúng, dùng đúng sản phẩm.

Nổi bật trong số đó chính là Hệ thống Nhà thuốc Phúc Khang – chuỗi nhà thuốc với gần 50 điểm bán đạt chuẩn GPP, hoạt động tại TP.HCM, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu (hiện nay sau sáp nhập tỉnh thành là TPHCM và Lâm Đồng) và các khu vực lân cận. Được thành lập từ năm 2020, với sứ mệnh "Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, Phúc Khang mang đến dịch vụ dược phẩm an toàn – tận tâm – chất lượng". Đơn vị luôn mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng, không ngừng đổi mới, đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện, chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng – đặc biệt trong bối cảnh người Việt ngày càng tìm kiếm các giải pháp an toàn, không lạm dụng kháng sinh.

Một trong những yếu tố then chốt làm nên uy tín của Phúc Khang chính là quy trình tuyển chọn sản phẩm vô cùng khắt khe với các tiêu chí: An toàn – Khoa học – Hiệu quả. Từng sản phẩm được cung ứng tại Phúc Khang đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đạt chuẩn và giá cả hợp lý. Đây cũng chính là lý do hệ thống nhà thuốc Phúc Khang quyết định bắt tay với LiveSpo Pharma để mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất đến tay người tiêu dùng Việt.

LiveSpo và hành trình mang bào tử lợi khuẩn đến mọi nhà

LiveSpo là thương hiệu chuyên nghiên cứu, sản xuất & phân phối bào tử lợi khuẩn dạng nước, đa chủng, nồng độ cao cho tiêu hoá & hô hấp, với công nghệ đột phá, men vi sinh có dược tính, không tác dụng phụ.

Ra mắt tại thị trường từ năm 2018 với sứ mệnh “Vì tương lai không kháng sinh”, LiveSpo lấy cốt lõi là nền tảng khoa học vững vàng và phát triển công nghệ bào tử lợi khuẩn dạng nước, rồi từng bước đưa sản phẩm đến tay người dùng. Các dòng sản phẩm của LiveSpo đều đã được kiểm chứng lâm sàng với tiêu chuẩn quốc tế, an toàn và hiệu quả. Cho đến nay, LiveSpo đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động với bào tử lợi khuẩn.

Không chỉ vậy, LiveSpo tự hào là đơn vị được giới khoa học quốc tế ghi nhận qua loạt nghiên cứu công bố toàn cầu, nổi bật với 4 công bố nghiên cứu lâm sàng được đăng tải trên Nature Scientific Report. Đồng thời, LiveSpo vinh dự là đại diện Việt Nam trong lĩnh vực bào tử lợi khuẩn góp mặt tại các hội nghị, triển lãm quốc tế uy tín như Vitafoods Europe 2024, BIO International Convention 2023, IPC 2019, Bio Boston 2023…Đó không chỉ là những dấu ấn của LiveSpo, mà còn là sự khẳng định vị thế của công nghệ vi sinh và trí tuệ khoa học Việt trên bản đồ thế giới.

LiveSpo không chỉ hướng đến việc giảm thiểu việc lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng, mà còn là nâng cao nhận thức trong việc chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sự hợp tác cùng hệ thống nhà thuốc Phúc Khang chính là bước đi thiết thực giúp LiveSpo tiếp cận sâu rộng hơn đến người tiêu dùng, mang các giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững đến với nhiều gia đình hơn. Không chỉ vậy LiveSpo mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm dễ dàng cùng sự chăm sóc chu đáo thông qua đội ngũ dược sĩ của Phúc Khang.

Hơn cả hợp tác, LiveSpo và Phúc Khang chung tay lan tỏa giá trị vì cộng đồng khỏe mạnh

Sự hợp tác giữa LiveSpo và Phúc Khang không chỉ là bước tiến thương mại, mà còn là hành trình chung tay lan tỏa tri thức khoa học đến cộng đồng. Với cùng một mục tiêu đặt người dùng làm trung tâm, lấy chất lượng làm gốc rễ và luôn nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng, hai thương hiệu cùng bắt tay để mang đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động, an toàn.

Hai thương hiệu đều cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng tầm dịch vụ, trở thành người bạn đáng tin cậy cùng người dân trong hành trình bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện, lắng nghe khách hàng một cách chân thành và không ngừng cải tiến để tạo ra những giá trị bền vững cho sức khỏe cộng đồng – đặc biệt trong bối cảnh người Việt ngày càng tìm kiếm các giải pháp an toàn, không lạm dụng kháng sinh.

Sự đồng hành của LiveSpo và Phúc Khang cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của cả hai thương hiệu về việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn, hiểu đúng hơn và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe từ sớm – vì một Việt Nam phát triển bền vững.