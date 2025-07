Linh thiêng đêm tri ân

TPO - Ngày 26/7, tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, Ban Thanh niên Công an nhân dân, công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức thắp nến tri ân, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng Liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2025), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - xã Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của 1952 liệt sĩ, Đoàn công tác đã tổ chức chương trình "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ".

Lặng lẽ giây phút tưởng niệm.

Anh Nguyễn Tường Lâm dâng hương tại Đài tưởng niệm.

Tham dự chương trình có Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Tuổi trẻ Công an nhân dân do Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang do anh Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Công an tỉnh Tuyên Quang do Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo UBND, HĐND, MTTQ, lãnh đạo một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và đại diện các đơn vị thiện nguyện, đồng hành cùng chương trình...

Hàng ghế đầu đặt mũ, áo quan, hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Trong không khí thành kính, Đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm dưới chân Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thượng tá Đồng Đức Vũ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên Bộ Công an xúc động bày tỏ: "Giữa đất trời linh thiêng của Vị Xuyên hôm nay, chúng ta thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ – những chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Xin tri ân những người con bất tử với lời thề "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", đã làm nên "thành lũy đôi mươi", bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc."

Trao quà cho các gia đình chính sách, thương binh...

Thế hệ trẻ tri ân các liệt sĩ Công an nhân dân đã xung phong chi viện, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ bình yên cho nhân dân; tri ân lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các thương binh, bệnh binh - những chứng nhân sống của một thời hào hùng 'Năm xung phong', 'Ba sẵn sàng'.

"Chúng ta cũng thành kính biết ơn Mẹ Việt Nam anh hùng, những người vợ, người mẹ tảo tần, thầm lặng tiễn chồng, tiễn con ra trận, dệt nên khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam",

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trao 40 phần quà và trao biển tượng trưng hỗ trợ nhiều công trình ý nghĩa tới các gia đình chính sách, thương binh, các em học sinh, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, điểm trường mầm non... với tổng trị giá gần 350 triệu đồng.

Các đại biểu dâng hương tại các phần mộ Anh hùng Liệt sĩ.

Trong không khí linh thiêng, anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn đại biểu, đoàn viên, thanh niên kính cẩn dâng hương, thắp nến, dâng hoa và cúi đầu tưởng niệm trước từng phần mộ liệt sĩ.

Trước đó, Đoàn công tác gồm Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang và Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ dâng hương tại điểm cao 468 (thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Đoàn công tác thực hiện nghi lễ tại điểm cao 468.

Trong không khí trang nghiêm, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468.

Đoàn công tác dâng hoa, mặc niệm các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468.

Trong âm vang trang nghiêm của hồi chuông giữa núi rừng biên cương, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tại đài tưởng niệm và khu nhà chung trên điểm cao 468 - nơi ghi dấu những chiến công kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tặng công trình "Sân chơi thiếu nhi" tại điểm trường Thanh Sơn, xã Thanh Thủy.

Đoàn công tác của Ban Thanh niên Công an nhân dân, Công an tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh đoàn Tuyên Quang, phối hợp với các đơn vị đồng hành Bibala và Clinicos... đã triển khai, đến thăm nhiều công trình an sinh xã hội ý nghĩa được hỗ trợ trong chương trình.

Trong đó, đoàn đã trao tặng công trình “Sân chơi cho em” tại điểm trường mầm non Thanh Sơn (xã Thanh Thủy); khánh thành phòng máy vi tính phục vụ học tập cho học sinh tại xã Việt Lâm; tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình - một gia đình chính sách tại xã Việt Lâm. Đặc biệt, Đoàn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho chị Bồn Thị Điền, một thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Cốc Nghè, xã Thanh Thủy.

Lễ khởi công "ngôi nhà 19/8" cho gia đình chị Bồn Thị Điền.

Chồng mất sớm, một mình chị Điền phải gồng gánh nuôi bốn người con nhỏ. Gánh nặng càng chồng chất khi một trong số các con bị khuyết tật bẩm sinh, không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Năm 2024, căn nhà tạm bợ của năm mẹ con bị mưa bão cuốn sập, cả gia đình phải dọn về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ trong điều kiện hết sức chật chội, thiếu thốn.

Biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị, Đoàn công tác đã tổ chức khởi công xây dựng "Nhà 19/8" cho gia đình, với tổng trị giá 150 triệu đồng - góp phần giúp mẹ con chị ổn định nơi ở, vơi bớt gánh lo trong cuộc sống.

Tuổi trẻ Điện Biên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 26/7, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh, hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng các lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân đã đồng loạt thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Lễ thắp nến do Tỉnh Đoàn Điện Biên phối hợp tổ chức tại 4 nghĩa trang lớn: A1, Tông Khao, Độc Lập và Him Lam.

Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, gần 200 đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (E24), Chi đoàn Trại giam Nà Tấu cùng các đơn vị lực lượng vũ trang đã tham gia thắp nến, dâng hương tưởng niệm.

Gần 200 đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (E24), Chi đoàn Trại giam Nà Tấu hội tụ tại Nghĩa trang A1 trong không khí trang nghiêm.

Các đại biểu và tuổi trẻ Điện Biên đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thông qua hoạt động này, Tỉnh Đoàn Điện Biên mong muốn khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và trách nhiệm với cộng đồng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Những nén hương tri ân được thắp lên trong không gian linh thiêng, rực sáng trong đêm tháng Bảy.

Trước đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều phần việc thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh; tu sửa nhà ở, công trình vệ sinh cho người có công; tu bổ, dọn dẹp các nghĩa trang, bia tưởng niệm liệt sĩ ở địa phương.