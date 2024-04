Lễ hội quy tụ toàn diễn viên phim 18+ bị chỉ trích

TPO - Chính quyền thành phố Seoul và nhiều nhóm dân sự, tổ chức vận động phụ nữ kêu gọi tẩy chay lễ hội quy tụ dàn diễn viên phim người lớn. Họ cho rằng đây là sự kiện tình dục hóa và thương mại hóa phụ nữ.

TheoAllkpop, ban tổ chức lễ hội The 2024 KXF The Fashion lần thứ ba dời địa điểm tổ chức sau khi bị chính quyền thủ đô Seoul, Hàn Quốc cảnh cáo.

"Lễ hội dành cho người lớn này có dấu hiệu bất hợp pháp, gây hại về mặt đạo đức vì có thể bóp méo nhận thức về giới, dẫn đến các vụ tấn công tình dục", chính quyền thành phố Seoul nêu trong văn bản.

Chính quyền cũng trích dẫn Đạo luật về sông và Đạo luật kinh doanh tàu du lịch cấm sự kiện tương tự lễ hội The 2024 KXF The Fashion.

Ban đầu, sự kiện quy tụ toàn diễn viên 18+ dự kiến diễn ra ở Suwon Messe, một trung tâm hội nghị tư nhân ở Seodun-dong, quận Gwonseon, Suwon, Kyunggi. Tuy nhiên, chính quyền thành phố yêu cầu trung tâm hủy hợp đồng với ban tổ chức. Lý do chính quyền đưa ra là lễ hội tổ chức gần trường tiểu học. Điều đó vi phạm luật bảo vệ môi trường giáo dục.

Ban tổ chức sau đó chuyển đến trường quay ở Paju nhưng tiếp tục vấp phải chỉ trích. Đến khi chuyển đến Công viên sông Hàn, chính quyền thủ đô Seoul đe dọa cắt điện, phạt nặng nếu để diễn ra lễ hội.

Sau ba lần dời địa điểm, ban tổ chức lễ hội công bố địa điểm mới là một quán bar ven sông tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Theo thông báo trước đó của ban tổ chức, The 2024 KXF The Fashion là lễ hội chỉ dành cho người lớn do có trình diễn nội y và biểu diễn khiêu vũ. Chi phí tham dự lễ hội là là 89.000 won/người (64 USD).

Kể từ khi công bố, lễ hội vấp phải sự phản đối từ các nhóm dân sự và tổ chức vận động phụ nữ. Liên minh các tổ chức phụ nữ tại Hàn Quốc gồm Đường dây nóng Phụ nữ Suwon và Hội đồng Xã hội Công dân Suwon cùng 30 nhóm dân sự khác kêu gọi hủy bỏ lễ hội có sự tham gia của diễn viên người lớn.

Nhiều người chỉ trích lễ hội và cho rằng sự kiện cấu thành hành vi bóc lột tình dục, thương mại hóa hình ảnh phụ nữ.

Theo Yonhap, thành phố Suwon đã tổ chức ba cuộc họp để thảo luận biện pháp xử phạt, hoãn lễ hội chỉ toàn diễn viên phim người lớn của Nhật Bản biểu diễn. "Chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này cùng với cảnh sát và Văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Suwon. Chúng tôi hy vọng ban tổ chức hủy bỏ sự kiện này càng sớm càng tốt", ông Lee Jae Joon, thị trưởng thành phố Suwon, nói.