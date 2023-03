Lãnh đạo xã ở Hà Nội bị tố đập phá, huỷ hoại tài sản công dân

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của công dân Nguyễn Thị Hà, trú tại xóm Lẻ, ngõ 214/55 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) tố cáo một lãnh đạo xã Tân Triều đã có hành vi vi phạm pháp luật, đập phá, hủy hoại tài sản của công dân, đẩy gia đình công dân vào hoàn cảnh khó khăn.

Trước sự việc này, UBND huyện Thanh Trì có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngoài việc gửi đơn đến UBND huyện, bà Hà cũng có đơn tương tự gửi Công an huyện Thanh Trì. Sau khi xem xét, vụ việc hiện được Công an huyện Thanh Trì thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đơn của bà Lâm Thị Khánh, trú tại thôn Thượng (xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội) đề nghị UBND xã Dương Hà xem lại nguồn gốc đất và điều chỉnh lại phương án bồi thường cho gia đình bà để thực hiện dự án kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm tại hồ Vực thuộc xã Đình Xuyên (Gia Lâm). Trước sự việc này, UBND xã Dương Hà có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 11/10/2022, UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định số 6469, thu hồi đất của bà Khánh để thực hiện dự án trên, khiến sau đó bà Khánh uỷ quyền cho luật sư khiếu nại quyết định này. Ngày 31/10/2022, UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định 6718 về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Lâm Thị Khánh. Sau đó, bà Khánh đã có đơn xin hoãn buổi tham gia làm việc theo giấy mời của Thanh tra huyện Gia Lâm. Do vậy, nội dung kiến nghị của bà Khánh hiện được UBND huyện Gia Lâm tiếp nhận và đang giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Đơn phản ánh đề tên “Nhân viên Cty TNHH Gia Đình Cùng Mua” (xin giấu tên vì lý do an toàn cho bản thân và gia đình), có địa chỉ tại phường Tân Thới Hiệp (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh việc Tổ kiểm tra Quản lý thị trường (QLTT) số 12 đã tạm giữ, niêm phong hàng của họ trái quy định. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cục QLTT thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có văn bản trả lời, cho biết: Sự việc diễn ra khi Đội QLTT số 12 và Công an Kinh tế quận 12 đã tiến hành kiểm tra Cty TNHH Gia Đình Cùng Mua và các địa điểm kinh doanh, chứa hàng của Cty này vì có vi phạm cần xử lý. Trong quá trình kiểm tra có báo, đài đến quay phim và đưa tin. Khi đó, việc niêm phong hàng hoá tạm giữ được thực hiện có sự chứng kiến của Giám đốc Cty TNHH Gia Đình Cùng Mua, trên từng tờ niêm phong có đầy đủ con dấu của Đội QLTT số 12 và 3 chữ ký của Giám đốc Cty TNHH Gia Đình Cùng Mua, đại diện Công an Kinh tế Quận 12 và Đội QLTT số 12. Qua thẩm tra xác minh, Cục QLTT TP.HCM nhận thấy chưa có dấu hiệu vi phạm trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của Đội QLTT số 12. Người đại diện pháp luật của Cty TNHH Gia Đình Cùng Mua cũng xác nhận bản thân và nhân viên công ty không viết, không gửi đơn phản ánh trên.