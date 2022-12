Công an Hà Nội thụ lý đơn tố cáo một cán bộ TAND Tối cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Bùi Chí Thành, trú tại xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), hiện ở tại phòng 102, chung cư may Nam Thành (đường Tống Trân, thành phố Hưng Yên) tố cáo một cán bộ của Toà án Nhân dân Tối cao đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt của ông số tiền 250 triệu đồng. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cơ quan Điều tra (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) đã có văn bản hồi âm tới báo Tiền Phong, cho biết: Hiện vụ việc trên đang được Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đơn của ông Võ Tấn Vỹ, trú tại xã Nghĩa Đàn (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đề nghị xử lý thông tin của một chủ tài khoản mang tên Nguyễn Nam đã phát trực tiếp trên facebook về hành vi chửi bới, đánh công dân của cán bộ Công an xã Thanh Hương (Thanh Liêm, Hà Nam) khi giải quyết một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Về sự việc này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Căn cứ các tài liệu thu thập được, trước đó, khi tổ công tác của Công an xã Thanh Hương và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Nam) đang giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thì anh Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Thanh Hương) đã sử dụng điện thoại di động quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội (facebook) sự việc trên. Khi đó, anh Trần Văn Thắng, thành viên tổ công tác yêu cầu anh Nam lùi ra khỏi hiện trường. Do anh Nam không chấp hành và còn quay hình ảnh mình nên anh Thắng đã đẩy khiến anh Nam bị ngã và xước tay trái. Hành động này của anh Thắng không nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho anh Nam. Sau đó, trong quá trình làm việc, anh Nam đồng thuận nhận định này và đã rút đơn yêu cầu giám định thương tích về sự việc trên.

3. Đơn của ông Khổng Trung Nghiệp, trú tại thôn Nha, xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) kiến nghị giải quyết việc tranh chấp quyền sử dụng đất (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) giữa hộ gia đình ông Nghiệp với hộ ông Trần Quốc Lâm (trú tại xã Chấn Hưng). Về sự việc này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: UBND tỉnh đã hướng dẫn ông Nghiệp làm đơn gửi chủ tịch UBND xã Chấn Hưng để tổ chức hoà giải theo quy định. Trường hợp hoà giải không thành thì làm đơn khởi kiện (kèm theo tài liệu chứng cứ) gửi TAND huyện Vĩnh Tường để được giải quyết theo quy định của pháp luật.