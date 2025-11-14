Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm nước đen ngòm chảy ra biển Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tình trạng nước rỉ rác từ bãi Rù Rì chảy qua khu dân cư ra biển, đồng thời đề xuất giải pháp căn cơ để xử lý ô nhiễm kéo dài.

Ngày 14/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền kiểm tra bãi chôn lấp Lương Hòa, trạm xử lý nước rỉ rác và bãi rác Rù Rì cũ cùng hệ thống thoát nước phường Bắc Nha Trang.

Tại hiện trường, ông Huyền yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý triệt để nước rỉ rác từ bãi Rù Rì và khắc phục các tồn tại môi trường. Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh được giao tiếp nhận đề xuất của các sở ngành, thuê tư vấn môi trường để xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp trước mắt, lâu dài. Tỉnh cũng định hướng đóng cửa bãi rác Lương Hòa và kêu gọi đầu tư nhà máy điện rác để giải quyết vấn đề rác thải.

bairacruri.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền cùng đoàn công tác kiểm tra hệ thống mương, cống thoát nước.

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài phản ánh ghi nhận nước rỉ rác từ bãi Rù Rì chảy qua khu dân cư ra biển Bắc Nha Trang, gây mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Bãi rác này hình thành từ thập niên 1980, công nghệ lạc hậu, không có lớp lót đáy. Dù được phủ đất và màng chống thấm từ năm 2014, nước rỉ tại bãi rác vẫn tiếp tục thoát ra, đặc biệt mùa mưa.

Công suất Trạm xử lý Lương Hòa không đáp ứng được lượng nước rỉ và nước mưa, tuyến ống dẫn dài 9 km đã xuống cấp, thường xuyên tắc nghẽn. Các biện pháp tạm như rắc vôi, khử mùi chỉ giảm ô nhiễm trong thời gian ngắn.

Sở Xây dựng Khánh Hòa đã đề xuất đầu tư nâng cấp đường ống và hồ chứa tạm tại trạm Lương Hòa nhằm giảm quá tải và đáp ứng yêu cầu môi trường.

z7215308608439-bc9dafa2a2d21ac61dc240b1388e1c94.jpg
Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy ra biển Bắc Nha Trang.
Phùng Quang
