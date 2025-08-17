Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Đức - Nhật Minh
TPO - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 17/8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), sáng 17/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Minh.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đại biểu, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Minh.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Nhật Minh.
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Nhật Minh.
Minh Đức - Nhật Minh
#Ngày truyền thống Công an nhân dân #Kỷ niệm 80 năm CAND #Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc #Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ #Lãnh đạo Đảng Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

