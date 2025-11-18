Lạng Sơn nỗ lực nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 29/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn, hội nghị công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2025. Các đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai các công việc theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh (đơn vị chủ trì triển khai DDCI 2025) phối hợp với Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số tổ chức Hội nghị triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lạng Sơn năm 2025 để trao đổi về bộ chỉ số thực hiện trong năm nay, đóng góp ý kiến về các nội dung câu hỏi khảo sát, cơ chế phản hồi, nhằm bảo đảm DDCI 2025 được triển khai khách quan, minh bạch và mang tính lan tỏa cao.

Công tác tuyên truyền về DDCI năm 2025 cũng được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện thông qua các tin, bài, phóng sự trên Báo và Đài Phát thanh truyền hình Lạng Sơn, các trang thông tin điện tử,…; đồng thời quan tâm tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp hiểu rõ về các tiêu chí để có đánh giá khách quan, trung thực công tác điều hành của chính quyền, tạo động lực để chính quyền địa phương cải thiện chất lượng điều hành trong thời gian tới.

Mục tiêu, nhiệm vụ DDCI năm 2025 tỉnh Lạng Sơn.

Bà Dương Thị Hoan, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cho biết: Năm 2025 là năm đầu tiên cả nước triển khai DDCI sau giai đoạn sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Mặc dù Lạng Sơn không thuộc diện sáp nhập, song quản lý hành chính có nhiều thay đổi theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đặt ra yêu cầu mới trong công tác đánh giá và phản hồi giữa chính quyền - doanh nghiệp. DDCI năm 2025 đã có nhiều đổi mới hơn so với năm trước, bên cạnh việc rà soát, bổ sung và chuẩn hóa lại dựa trên kết quả DDCI năm 2024, các chỉ số DDCI 2025 đã được điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với sự thay đổi của Bộ chỉ số PCI 2025 và các Nghị quyết: 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, 59-NQ/TW ngày 24/01/2025, 66-NQ/TW ngày 30/4/2025, 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị. Các chỉ số thành phần được tổ chức thành 03 trụ cột gồm: môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng và hội nhập, chính quyền kiến tạo và đổi mới; trong đó bổ sung khảo sát về các động lực phát triển bền vững kinh tế xã hội như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh, kinh tế xanh, các chỉ tiêu mới phù hợp với xu thế phát triển gồm nền tảng số dùng chung, dữ liệu mở, dịch vụ trực tuyến, vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương,…

Hội nghị triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2025. Ảnh: Duy Chiến

Các chỉ số thành phần DDCI tỉnh năm 2025 gồm: gia nhập thị trường; tính minh bạch và dữ liệu mở; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp; hội nhập quốc tế; tính năng động và sáng tạo; pháp quyền và thể chế hiện đại; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; tiếp cận đất đai, đào tạo lao động và nguồn nhân lực (đối với các phường, xã).

“Năm nay, đối tượng được khảo sát chỉ số DDCI thực hiện đối với 19 sở, ban, ngành và 16 phường, xã là các đơn vị trung tâm của các huyện, thành phố cũ và một số đơn vị có nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lạng Sơn.”, bà Dương Thị Hoan chia sẻ.

Hải quan khu vực VI nỗ lực nâng cao chỉ số DDCI

Bên cạnh sự nỗ lực chung của các cơ quan, đơn vị, Hải quan khu vực VI cũng duy trì và đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng trên các kênh thông tin như: website, hotline, email, mạng xã hội để cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm hiểu và gửi phản hồi. Hải quan khu vực VI luôn đảm bảo hỗ trợ thông tin kịp thời không phân biệt đối xử cho doanh nghiệp về thị trường, các hiệp định thương mại tự do, chính sách biên mậu, điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc và các quốc gia liên quan…Tất cả mục tiêu, kế hoạch và giải pháp mà Hải quan khu vực VI đặt ra và đang thực hiện đều hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao chỉ số DDCI năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bằng sự chuyên nghiệp, hiện đại, Chi cục Hải quan khu vực VI cam kết đang và sẽ là cầu nối vững chắc cho hoạt động thương mại quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước và của tỉnh Lạng Sơn.

Các cấp. các ngành ở Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ DDCI năm 2025. Ảnh: Duy Chiến

Hiện nay, đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát gửi câu hỏi theo hình thức trực tiếp và thư tín, gửi email cho khoảng 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong thời gian từ tháng 11-12/2025. Từ kết quả đó, hoàn thiện báo cáo phân tích trước ngày 25/12/2025, phục vụ hội nghị công bố kết quả DDCI năm 2025.

Việc khảo sát, đánh giá xếp hạng DDCI năm 2025 hiện đang đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Kết quả khảo sát là cơ sở để chính quyền địa phương, các sở, ngành xác định những điểm mạnh, hạn chế và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện các tiêu chí được đánh giá. Qua đó, tạo phong trào thi đua nâng cao chất lượng điều hành giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền cấp xã; tạo lập môi trường thuận lợi, củng cố niềm tin, sự đồng thuận và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc này cũng giúp chính quyền khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thúc đẩy cải cách hành chính trong thời gian tới.