Lan tỏa tình yêu nước thời hiện đại: Cá tính, sáng tạo, đậm chất Việt

Không khí chào đón 80 năm Quốc khánh đất nước đang "nóng" hơn bao giờ hết – không chỉ trên các con phố rực rỡ cờ hoa, mà còn lan tỏa khắp mạng xã hội với vô vàn hoạt động độc đáo, sáng tạo. Từ những món quà ý nghĩa đến các trào lưu viral, mọi người đang cùng nhau tạo nên một mùa lễ hội thật sôi động, rực rỡ sắc màu yêu nước.

“Hạnh phúc là người Việt Nam” - Bộ quà tặng chất lừ đang được săn lùng

Xuất hiện tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) vào cuối tuần, Bùi Chuyên (25 tuổi) nổi bật với áo, túi xách, khăn bandana, mũ lưỡi trai in thông điệp “Hạnh phúc là người Việt Nam”. Vừa rạng rỡ vừa khí chất, Phương Vân nhanh chóng trở thành "tâm điểm" của biết bao ánh nhìn. Rất nhiều người đã không ngần ngại tiến lại gần cô để hỏi xem những món đồ siêu xinh đó mua ở đâu.

Thực tế, đây là những vật phẩm trong bộ quà tặng tri ân đặc biệt từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang tên “Hạnh phúc là người Việt Nam” – một thông điệp ngắn gọn nhưng chạm đến trái tim bao người.

Bộ sản phẩm “Hạnh phúc là người Việt Nam” của SHB đang được nhiều người săn lùng.

Bộ quà tặng gồm 7 món đồ được thiết kế tinh tế, đa năng và hoàn toàn ứng dụng được trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh đó, điều khiến bộ sản phẩm này “đốn tim” nhiều người chính là thông điệp tự hào dân tộc được truyền tải đầy cảm xúc, từ màu sắc cho đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Ngay khi clip “đập hộp” bộ quà “Hạnh phúc là người Việt Nam” xuất hiện trên mạng xã hội, dân tình lập tức “phát sốt”! Video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều khách hàng lớn tuổi cũng hào hứng săn lùng bằng được set quà siêu phẩm này – không chỉ vì nó đẹp, mà vì nó là cách thể hiện tình yêu nước thật hiện đại, gần gũi và cá tính.

Những vật phẩm trong bộ quà tặng của SHB cá tính, sáng tạo nhưng vẫn mang đậm chất Việt.

Với hơn 40.000 phần quà, SHB gửi lời tri ân sâu sắc tới hàng triệu khách hàng đã và đang đồng hành trong hành trình xây dựng một tương lai tài chính hạnh phúc và bền vững. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, SHB gửi lời tri ân sâu sắc tới những khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với Tết Độc lập. Với những công dân sinh đúng ngày 02/9/1945, cột mốc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, SHB trân trọng trao tặng trọn bộ sưu tập “Hạnh phúc là người Việt Nam”, như biểu tượng gắn kết giữa hành trình của Tổ quốc và cuộc đời mỗi con người, cùng nhau lớn lên trong thời đại độc lập, tự do.

Sáng tạo mẫu áo tự hào - Khi cá tính thăng hoa cùng tình yêu đất nước

Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu bộ quà tặng “Hạnh phúc là người Việt Nam”, giờ đây mọi người còn có thể tự tay thiết kế một phiên bản riêng mang đậm dấu ấn cá nhân – nhưng vẫn đầy tự hào dân tộc, trên microsite "Hạnh phúc là người Việt Nam": nguoibanshb.vn.

SHB tin rằng, tình yêu đất nước không có khuôn mẫu cố định – mà là một bức tranh muôn màu, được vẽ nên bởi cảm xúc và ký ức của từng người. Niềm tự hào có thể là một đóa sen hồng, một di tích lịch sử, hay đơn giản là một món ăn quen thuộc…

Chính vì thế, SHB đã mở ra một "xưởng thiết kế" online độc đáo, nơi mọi người có thể sáng tạo mẫu áo mang thông điệp “Hạnh phúc là người Việt Nam” theo phong cách của riêng mình. Với 30 họa tiết yêu nước có sẵn, bạn chỉ cần chọn, kết hợp và biến tấu để tạo nên một thiết kế không đụng hàng, thể hiện cá tính và lòng tự hào Việt Nam theo cách thật riêng biệt.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được diện chiếc áo do chính mình thiết kế trong dịp Quốc khánh năm nay.

10 thiết kế ấn tượng nhất sẽ có cơ hội nhận về bộ sản phẩm “Hạnh phúc là người Việt Nam” phiên bản giới hạn dành riêng cho Đại Lễ bao gồm: áo thun (được in chính thiết kế của bạn); mũ lưỡi trai; bình giữ nhiệt; túi vải; khăn bandana; dây đeo thẻ; quạt vải.

“Nếu được diện chiếc áo do chính mình thiết kế trong dịp Quốc khánh năm nay, mình tin đó sẽ là trải nghiệm thật ý nghĩa và tự hào. Giữa không khí lễ hội rực rỡ, được mang trên mình niềm tự hào dân tộc cùng dấu ấn cá nhân sẽ khiến mình cảm thấy đặc biệt hơn bao giờ hết”, Thành Trung, một bạn trẻ yêu thích văn hóa chia sẻ.

Bên cạnh đó, team mê check-in có thể tạo dáng "thần thái" với S-sign tại booth của SHB và đăng ảnh lên Facebook kèm hashtag #SHB #HanhPhucLaNguoiVietNam để nhận thêm một phần quà độc đáo.

Bộ quà tặng “Hạnh phúc là người Việt Nam” và cuộc thi sáng tạo mẫu áo tự hào là hai trong số rất nhiều hoạt động SHB triển khai trong chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” nhằm lan tỏa niềm hạnh phúc và tự hào dân tộc đến với khách hàng và công chúng.

Mùa Quốc khánh năm nay, những hoạt động ý nghĩa như “Hạnh phúc là người Việt Nam” không chỉ tôn vinh niềm tự hào dân tộc mà còn kết nối từng trái tim Việt, lan tỏa tinh thần yêu nước sâu sắc. Chính từ những hành động giản đơn ấy, tình yêu nước được thắp sáng mạnh mẽ, góp phần xây dựng một tương lai vững bền cho đất nước.