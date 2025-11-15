Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Làm rõ vụ xe 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng bất ngờ lao vào cửa hàng ăn ở Thanh Hóa dẫn đến hư hỏng nhiều đồ đạc nhưng tài xế không dừng lại mà tăng ga rời khỏi hiện trường.

Ngày 15/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh một ô tô 7 chỗ màu trắng lao vào phía trước cửa hàng ăn uống, làm hư hỏng một số đồ dùng.

Sau vụ việc, kính chắn gió phía trước ô tô bị hư hỏng nặng song tài xế không dừng lại mà lái xe rời hiện trường trong sự hoảng sợ của nhiều người.

1000018116.jpg
Hiện trường vụ việc.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, chỉ trích hành động nguy hiểm và cách hành xử của tài xế.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào đêm 14/11 tại khu vực phía trước một cửa hàng ăn ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Công an xã Vạn Lộc cho biết sau vụ việc đã vào cuộc xác minh, ban đầu đã xác định người và phương tiện trong clip. Hiện, công an đang làm rõ vụ việc.

Hoàng Phúc
