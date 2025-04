Làm gì khi phát hiện nguồn sáng uy hiếp an toàn bay ở Tân Sơn Nhất?

TPO - Tại chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 4 với chủ đề “Quản lý và phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị” do HĐND TPHCM tổ chức ngày 13/4, cử tri đặt vấn đề đảm bảo cho việc cất/hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cử tri Huỳnh Thị Ngọc Kiều (quận Bình Tân) đặt vấn đề, để đảm bảo cho việc cất/hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các cơ quan chức năng như cảng hàng không, chính quyền địa phương và đơn vị vận hành đã phối hợp ra sao trong việc quản lý chiếu sáng ở khu vực lân cận.

“Có quy định cụ thể nào về tiêu chí chiếu sáng ở khu vực gần sân bay để đảm bảo an toàn hàng không hay không? Khi người dân phát hiện có nguồn sáng nguy cơ uy hiếp đến hoạt động an toàn bay thì có thể báo qua kênh nào?”, bà Kiều chất vấn.

Trả lời cử tri, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM (CATP) - cho biết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia, được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Công an TPHCM và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã ký kết quy chế đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ông Hà nhấn mạnh, việc chiếu sáng đô thị tại khu vực hành lang cất/hạ cánh, hành lang đường bay về nguyên tắc là không được làm ảnh hưởng đến tổ bay khi cất/hạ cánh. Theo quy định hướng dẫn chi tiết về quản lý chướng ngại vật ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay, có một số hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng đèn laser, biển quảng cáo sử dụng đèn cao áp làm ảnh hưởng đến tầm nhìn khi bay hoặc cất/hạ cánh của tổ bay.

Đại diện Công an TPHCM cho hay, trong năm 2024 đã ghi nhận phản ánh của sân bay có 12 vụ chiếu sáng đèn laser và 2 vụ đèn quảng cáo công suất cao làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn của tổ bay. Sau đó, CATP cũng đã ghi nhận và xác minh ngăn chặn.

“Với những vụ việc này thường thì CATP tiếp nhận thông tin từ chính tổ bay ngay khi họ cất/ hạ cánh phản ánh về bộ phận an toàn bay và báo cho công an chứ người ngoài rất khó phân biệt được việc sử dụng đèn như vậy có ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay hay không”, Thượng tá Hà nói thêm.

Ông Hà cũng khuyến cáo khi người dân, doanh nghiệp phát hiện những nguồn sáng nguy hiểm, uy hiếp đến an toàn bay thì có thể phản ánh về CATP qua bộ phận trực ban CATP hoặc công an gần nhất để xác minh.

Ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng) - cho biết, hiện đơn vị được giao làm chủ đầu tư 5 dự án, trong đó có dự án chiếu sáng mỹ thuật các công trình kiến trúc, trang trí đường phố theo các trục đường xuyên tâm và chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập sang chiếu sáng đô thị.

Ông Phúc thông tin, hiện thành phố đang đầu tư rất nhiều dự án trọng điểm và các dự án nâng cấp các tuyến đường ở các đô thị. Các dự án này đều được quan tâm các hệ thống chiếu sáng đồng bộ, hiện đại theo quy định mới. Trong năm nay, TPHCM cũng sẽ mang lại nhiều chuyển đổi về hệ thống chiếu sáng dân lập.