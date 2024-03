Thay đổi về quy chế an toàn hàng không

TPO - Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay đang được Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung

Dự thảo chỉ ra nội dung của nhiều phụ lục trong thông tư số 01/2011 có sự điều chỉnh với các chính sách, thủ tục và định nghĩa chung. Đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong việc công nhận tự động giấy phép, năng định của các đối tượng nhân viên hàng không.

Việc công nhận tự động giấy phép, năng định của các đối tượng nhân viên hàng không theo quy định được thực hiện khi đã thông qua các quy định cấp phép chung giữa các quốc gia, đăng ký thỏa thuận với ICAO theo Điều 83 Công ước Hàng không dân dụng quốc tế cùng một số điều kiện khác.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam phải đảm bảo thông tin an ninh hàng không nhạy cảm không được truyền đi khi phân phối thông tin bắt buộc về khả năng đủ điều kiện bay liên tục, cũng như phải đảm bảo rằng thông tin an ninh hàng không nhạy cảm được truyền an toàn đến cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia thiết kế.

Trong trường hợp cần báo cáo sự cố kỹ thuật, đối với tàu bay đăng ký mang quốc tịch Việt Nam, căn cứ vào từng sự cố cụ thể, Cục Hàng không có nghĩa vụ thực hiện thông báo sự cố theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Nhà chức trách cũng có thể yêu cầu chủ sở hữu hoặc người khai thác tàu bay thực hiện báo cáo cho tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế tàu bay, tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế động cơ, cánh quạt, tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế cải tiến hoặc sửa chữa.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc sửa đổi, bổ sung giúp đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ của hệ thống quy chế an toàn hàng không Việt Nam với các phụ ước của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).