An toàn bay ở Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị tia laser, flycam đe dọa

TPO - Tính từ năm 2021 đến nay, tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất ghi nhận 49 trường hợp vi phạm an toàn hoạt động bay. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, đã có 17 trường hợp xảy ra chủ yếu là hoạt động chiếu tia laser, vật thể bay... gây mất an toàn bay

Thông tin được ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam đưa ra tại Hội nghị Công tác đảm bảo an toàn hoạt động bay tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Công an TPHCM phối hợp cùng Cảng vụ Hàng không miền Nam tổ chức ngày 28/4.

Ông Mậu cho biết, tính từ năm 2021 đến nay, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận 49 trường hợp vi phạm an toàn hoạt động bay. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, đã có 17 trường hợp xảy ra.

Trong đó, có 1 trường hợp do người dân sử dụng đèn công suất cao, 2 trường hợp thả diều, 4 sự việc liên quan tới thả bóng bay và 8 lần vật thể bay gây nguy hiểm tới hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất.

Đặc biệt, các hoạt động chiếu đèn laser vào buồng lái máy bay, sử dụng flycam và drone/vật thể bay ghi nhận tới 34 trường hợp nguy cơ gây mất an toàn bay. Các khu vực ghi nhận vi phạm an toàn hoạt động bay chủ yếu xảy ra tại các khu vực quận Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức đến TP Dĩ An..., các hoạt động này thường xuyên diễn ra, với tần suất cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho máy bay trong trường hợp đèn laser chiếu thẳng vào buồng lái làm mất tập trung cho tổ lái trong quá trình cất, hạ cánh.

"Tân Sơn Nhất hiện đảm nhận 40% tổng công suất bay của cả nước. Sau khi mở lại hoàn toàn mạng bay quốc tế từ ngày 15/3, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng rất nhiều. Với đà tăng như vậy, nếu không đảm bảo tuyệt đối an toàn bay, có khả năng sẽ dẫn đến những sự cố khó lường. Đây là vấn đề cấp bách, đòi hỏi cần sự chỉ đạo của các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bay tại sân bay Tân Sơn Nhất", ông Mậu nói.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không với các cơ quan, chính quyền TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai được duy trì tốt, kịp thời.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa truy ra nguồn, chưa xử lý vi phạm, chưa xử lý tang vật nào từ phản ánh của tổ lái do tổ lái ở vị trí tương đối, gây khó khăn trong công tác tra cứu trên bản đồ.

Bên cạnh đó, hoạt động chiếu đèn laser, đèn chiếu sáng công suất lớn, phương tiện bay siêu nhẹ, không người lái, điều khiển tự động (flycam và drone/vật thể bay)... thường diễn ra trong thời gian ngắn...

Trực tiếp chịu tác động do mất an toàn bay, đại diện Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines dẫn chứng, từ năm 2021 đến nay, tại Việt Nam, hãng này ghi nhận 4 vụ việc mất an toàn tĩnh không do bị chiếu laser. Việc chiếu laser vào buồng lái sẽ gây lóa mắt, ảnh hưởng tầm nhìn của tổ lái, trong một số trường hợp có thể gây hiện tượng mù tạm thời cho phi công.

Theo đại diện Vietnam Airline, ở các nước, hành vi này thậm chí có thể bị phạt tù, luật hóa thành hình sự. Từ thực trạng trên, đại diện Vietnam Airlines đề nghị cần quản lý việc bán và đăng ký sử dụng laser, các phương tiện bay siêu nhẹ, không người lái, điều khiển tự động (flycam và drone/vật thể bay) và hình sự hóa các hành vi gây ảnh hưởng an toàn bay.

Thông tin tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang đề nghị lãnh đạo công an các địa phương quán xuyến địa bàn, có các chuyên đề tuyên truyền người dân. Công an phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra nguy cơ mất an toàn bay...