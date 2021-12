Làm gì để du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển trong thời gian tới?

TPO - Sáng 25/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra Hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển”. Hội thảo do Ủy ban văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội nêu rõ, hội thảo là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các tổ chức về du lịch trong nước và quốc tế trao đổi, đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến ngành du lịch, cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam giai đoạn hiện nay; thảo luận về quan điểm, định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết định những chính sách đột phá để phục hồi và phát triển du lịch gắn với chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết trong suốt 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, các hoạt động du lịch quốc tế tại Việt Nam đóng cửa hoàn toàn, khách nước ngoài chủ yếu là các chuyên gia, khách công vụ. Du lịch nội địa hoạt động phụ thuộc vào chu kì bùng phát dịch và diễn ra cầm chừng. Trong 11 tháng của năm 2021, khách du lịch nội địa đạt 34,75 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 167.700 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ năm 2020, ông Việt cho biết. Bối cảnh trên, đặt ra yêu cầu xây dựng, triển khai theo lộ trình phù hợp, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ với quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài, phạm vi đủ rộng, nắm bắt tốt các cơ hội nhằm sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng cho ngành du lịch. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cũng nêu một số kiến nghị để du lịch sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, như ban hành các cơ chế, chính sách riêng, ưu tiên, tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động nhằm tạo thuận lợi cho ngành du lịch. Xác định phục hồi, phát triển du lịch là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022-2023. Tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu đề ra tại Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. "Du lịch đang đứng trước những thách thức có tính lịch sử trong tiến trình phát triển của mình. Nếu có được các cơ chế, chính sách đủ sức đột phá, quy mô đủ lớn, thời gian phù hợp, có thể biến nguy thành cơ, tranh thủ hiệu quả các cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của dịch COVID-19, Ngành du lịch sẽ có cơ hội giải quyết căn cơ các vấn đề lâu nay nảy sinh trong quá trình phát triển, đem lại những thay đổi căn bản, toàn diện, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành", Thứ trưởng nhấn mạnh. Hội thảo sẽ diễn ra trong cả ngày 25/12, phiên chuyên đề diễn ra trong buổi sáng, sau phát biểu của lãnh đạo ngành du lịch là tham luận và thảo luận của lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia và các doanh nghiệp về chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch, xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua khủng hoảng COVID-19 để phát triển du lịch. Buổi chiều, hội thảo tiếp tục phiên toàn thể với sự tham dự và phát biểu của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ.