Lái thử VinFast VF 8, người dùng Việt chia sẻ: 'Tự hào khi Việt Nam có thể làm ra những chiếc xe chất lượng đến vậy'

Nhiều khách hàng đã bị thuyết phục bởi sức mạnh vượt trội và chất lượng hoàn thiện của các dòng xe điện VinFast - những yếu tố quan trọng giúp hãng xe Việt lập kỷ lục doanh số chưa từng có trên thị trường năm nay.

Tăng tốc “dính ghế” với động cơ 402 mã lực

“Khi đạp ga, chiếc xe gần như tăng tốc ngay lập tức. Cảm nhận chiếc xe vọt lên khi ngồi ở ghế lái đã rõ, nhưng sẽ đặc biệt ấn tượng hơn khi ngồi ghế phụ. Mình có cảm giác lưng dính vào ghế vì chiếc xe bứt tốc quá nhanh”, anh Minh Duy (Hà Nội) chia sẻ sau khi lái thử VinFast VF 8.

Nhiều khách hàng tại Hà Nội đã có cơ hội trải nghiệm chuyên sâu xe điện VinFast.

Anh Duy là một trong hàng trăm khách hàng đã “đội mưa” tới trải nghiệm khả năng vận hành của các dòng xe điện cao cấp VF 7, VF 8, VF 9 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đầu tháng 11. Đây là một trong các hoạt động chuyên sâu được tổ chức để tạo cơ hội cho người dùng Việt hiểu hơn về xe điện và có đánh giá sát với thực tế nhất.

Tại sự kiện, cung đường thử được bố trí với nhiều địa hình đa dạng. Ngay khi bánh xe rời vạch xuất phát, người lái thử đã có thể trải nghiệm bài lái slalom, đánh lái chiếc xe theo đường zigzag nhẹ để thử hệ thống treo và cân bằng điện tử của xe. Tiếp sau đó, VF 8 được thử thách với bài lái vượt địa hình gồ ghề, làm nổi bật sự ổn định của phương tiện trong những địa hình xấu.

Đặc biệt, bài lái tăng tốc được rất nhiều người lái thử đánh giá cao. VF 8 có khả năng tăng từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 5,58 giây. Phiên bản VF 8 Plus được trang bị hai động cơ điện, công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, nên xe phản hồi cực nhanh, cảm giác lái chắc và mạnh mẽ.

“Trải nghiệm với VF 8 thật đặc biệt. Cũng là chủ sở hữu xe VinFast nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau vô lăng của một chiếc xe điện để trải nghiệm cảm giác không thể có trên xe xăng”, anh Duy chia sẻ và cho biết cân nhắc “lên đời” xe điện khi Hà Nội đang tiến gần tới việc cấm xe xăng đi vào nội đô.

Nội thất sang, công nghệ xịn, giá “thơm”

Anh Nguyễn Đức Phong (Hà Nội) hài lòng với thiết kế, cảm giác lái và công nghệ trên VF 8.

Tương tự, anh Nguyễn Đức Phong (Hà Nội) là một trong những khách hàng tới sự kiện từ sớm và tỏ ra rất hào hứng sau khi lái thử các dòng xe, đặc biệt là chiếc VF 8. Anh Phong cho biết VF 8 không chỉ thu hút về thiết kế nội, ngoại thất mà còn hoàn toàn chinh phục về cảm giác lái và những tính năng thông minh.

“Nội thất chiếc xe rất sang, xịn trong khi cảm giác lái rất chắc chắn. Khả năng cách âm của chiếc xe cũng rất tốt. Thực sự tự hào khi người Việt mình có thể làm ra một chiếc xe tốt đến vậy”, anh Phong chia sẻ.

Tốt nghiệp một trường chuyên đào tạo về kỹ thuật, anh Phạm Hải Nam (Hà Nội) đặc biệt ấn tượng với hệ thống phanh tái sinh trên VF 8 nói riêng và các dòng xe của VinFast nói chung.

Anh Phạm Hải Nam (Hà Nội) đặc biệt đánh giá cao hệ thống phanh tái sinh trên VF 8.

“Hệ thống phanh tái sinh không chỉ giúp tái tạo năng lượng để xe vận hành được quãng đường xa hơn mà còn hạn chế được việc sử dụng phanh. Thêm vào đó, hệ thống này còn giúp xe giảm tốc, đặc biệt an toàn khi đi trên cao tốc hoặc những đường đồi núi. Thực sự là một mũi tên bắn trúng nhiều đích”, anh Nam chia sẻ sau khi trải nghiệm VF 8.

Những trải nghiệm tích cực với VF 8 khiến nhiều khách hàng “kết” ngay xe điện trong lần đầu lái thử. Không chỉ vậy, VF 8 còn được nhiều người dùng đánh giá cao vì mức giá dễ tiếp cận và chi phí sử dụng tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng.

Hiện tại các chủ xe điện VinFast đang được miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027. VinFast cũng đang có nhiều chính sách để hỗ trợ khách hàng mua xe như: giảm 4% trên giá niêm yết, ưu đãi voucher nghỉ dưỡng Vinpearl có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 50 triệu đồng, hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub nếu đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM… Mua qua kênh trực tuyến trên website, chủ xe nhận thêm 2% ưu đãi. Khách hàng cũng có thể tiếp cận chương trình vay trả góp với lãi suất ưu đãi hơn 3%/năm so với thị trường trong 3 năm đầu.