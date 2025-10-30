Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

KSB được vinh danh Giải thưởng 'vì tương lai xanh' 2025'

Bình Phương

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) vừa được Hội đồng Bình chọn VIPF Green Future Awards 2025 vinh danh là “Nhà phát triển Bất động sản Công nghiệp có Chiến lược Phát triển Xanh tiêu biểu năm 2025.”

Giải thưởng “Vì tương lai xanh” (VIPF Green Future Awards) nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2025 do Báo Tài chính – Đầu tư và Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (VIREA) phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong phát triển khu công nghiệp sinh thái, ứng dụng năng lượng sạch, xây dựng hạ tầng bền vững và quản lý tài nguyên hiệu quả, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.

1.jpg
Đại diện KSB nhận danh hiệu “Nhà phát triển Bất động sản Công nghiệp có Chiến lược Phát triển Xanh tiêu biểu năm 2025”.

Giải thưởng lần này được xem là dấu mốc đáng ghi nhận trong định hướng phát triển của KSB, khi doanh nghiệp từng bước điều chỉnh hướng đi theo tinh thần “Bền vững từ gốc”, bước chuyển đổi nhằm đồng hành cùng xu thế phát triển thịnh vượng và bền vững.

Từ lĩnh vực khai khoáng đến đầu tư hạ tầng công nghiệp, KSB hướng đến phát triển cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm môi trường và giá trị cộng đồng, thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng tài nguyên hợp lý và quản trị doanh nghiệp theo định hướng ESG.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, KSB đang từng bước phát triển theo hướng xanh và thông minh, tiêu biểu là Khu công nghiệp Đất Cuốc (xã Bắc Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh), mô hình được quy hoạch đồng bộ, chú trọng xử lý nước thải tuần hoàn, tăng cường không gian cây xanh và ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành.

2.jpg
Khu công nghiệp Đất Cuốc, dự án tiêu biểu thể hiện định hướng phát triển xanh và bền vững của KSB.

Cùng với KSB, nhiều chủ đầu tư khu công nghiệp, doanh nghiệp hạ tầng và đơn vị cung cấp giải pháp công nghiệp xanh cũng được vinh danh tại Diễn đàn lần này, cho thấy xu hướng chung của thị trường hướng đến đổi mới xanh và phát triển bền vững.

Đại diện KSB chia sẻ: “Giải thưởng này là động lực để KSB tiếp tục đầu tư, sáng tạo và nâng cao tiêu chuẩn phát triển khu công nghiệp theo định hướng xanh, nơi kết hợp hài hòa giữa công nghiệp hiện đại, môi trường sống bền vững và trách nhiệm xã hội.”

Trong giai đoạn 2025 - 2030, KSB định hướng tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghiệp xanh, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon, nhằm từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Việc được vinh danh tại VIPF Green Future Awards 2025 là sự ghi nhận tích cực cho nỗ lực đổi mới của KSB, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục kiên định với định hướng phát triển xanh, phù hợp xu thế chung của nền kinh tế hiện nay.

Bình Phương
