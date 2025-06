Kiên Giang ra quân kiểm soát phương tiện khai thác, vận chuyển cát

TPO - Sáng 1/6, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ ra quân cao điểm tổng kiểm soát phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút và vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt cao điểm nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, việc ra quân lần này vừa góp phần siết chặt quản lý phương tiện, vừa chuẩn bị cho việc tổ chức lại lực lượng trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Yêu cầu đặt ra phải làm nghiêm, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đại tá Trường yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ cần đặc biệt chú trọng an toàn trong quá trình kiểm tra, đặc biệt trên tuyến đường thủy - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Công tác kiểm tra phải có trọng tâm, không bỏ lọt vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, phát lệnh ra quân và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tuyệt đối không dung túng, tiếp tay cho sai phạm.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/7/2025. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát các phương tiện gắn thiết bị bơm, hút cát; phương tiện vận chuyển không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc; hành vi hoán cải xe, cơi nới thùng, vi phạm tải trọng; phương tiện hết niên hạn, không đăng ký, đăng kiểm.

Lực lượng công an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra công khai, hóa trang, ứng dụng công nghệ, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm như tuyến tránh TP Rạch Giá, đường Hành lang ven biển phía Nam, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Giồng Riềng, Phú Quốc...

Bên cạnh kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng tham gia còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện tự giác tháo dỡ thiết bị trái phép, đưa phương tiện về đúng thiết kế kỹ thuật.

Lễ ra quân mở màn cho chiến dịch quy mô lớn của Công an tỉnh Kiên Giang, nhằm lập lại trật tự trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, đảm bảo an toàn giao thông và giữ vững an ninh trật tự địa phương.