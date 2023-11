Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên quân đội

TPO - Nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh niên trong 2 năm 2022-2023, từ ngày 9/11 đến 24/11, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức kiểm tra tại một số đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương.

Theo Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ), đoàn kiểm tra do Ban TNQĐ chủ trì, phối hợp với cán bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn và cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp với cán bộ cơ quan, đơn vị; kiểm tra văn bản, tài liệu có liên quan; kiểm tra nhận thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của đoàn viên thanh niên (do đoàn kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên). Qua đó, kịp thời phát hiện cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL cho TNQĐ trong thời gian tới.

Chất lượng tài liệu tuyên truyền hạn chế

Thực hiện đợt kiểm tra, sáng 9/11, đoàn đã tổ chức kiểm tra tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (CSB) thuộc Bộ Tư lệnh CSB. Theo Thiếu tá Bùi Đức Thịnh - Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ CSB, thời gian qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL và tham gia thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở” (Đề án 1371) cho đoàn viên trong Trung tâm đã được tổ chức chặt chẽ, nền nếp và đạt được kết quả bước đầu tích cực.

Qua đó, đã góp phần xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị cho cán bộ, đoàn viên đơn vị cũng như cán bộ, nhân dân trên địa bàn; góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, việc duy trì một số mô hình PBGDPL trong đơn vị có thời điểm chưa được chú trọng, hiệu quả chưa cao. Ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị một số cán bộ, đoàn viên chưa tốt, nhất là tác phong mang mặc, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để nghiên cứu biện pháp, cách thức triển khai thực hiện Đề án 1371 và đổi mới công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin có nội dung còn chậm, chưa đạt hiệu quả cao; chất lượng một số tài liệu tuyên truyền còn hạn chế, nội dung chưa sát với đối tượng.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ CSB đề nghị Ban TNQĐ, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh CSB thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật hàng năm để nâng cao trình độ, năng lực phục vụ hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL cũng như thực hiện Đề án 1371.

Ít được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành An thuộc Binh đoàn 11, báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo Trung tâm cho biết, dù mới được thành lập từ tháng 2/2022 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, công tác PBGDPL và thực hiện Đề án 1371 trong 2 năm qua đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và nhân dân nắm chắc và nâng cao nhận thức về các văn bản luật, pháp luật mới của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội.

Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn đóng quân. 100% cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên trong đơn vị có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; không có vụ việc mất an toàn trong tham gia giao thông (trong hai năm 2022 và 2023 không có đoàn viên vi phạm kỷ luật phải xử lý).

Tuy nhiên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú và đa dạng; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL còn hạn chế; việc biên soạn tài liệu tuyên truyền còn chậm; công tác phối kết hợp với địa phương trên địa bàn trong việc tuyên truyền, PBGDPL có lúc chưa kịp thời.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này này là do đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ yếu là kiêm nhiệm, ít được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nên trình độ chuyên sâu về pháp luật, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế. Do đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành An kiến nghị thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL của đơn vị.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL cho thanh niên Quân đội năm 2023, Ban TNQĐ phối hợp tiến hành hoạt động kiểm tra tại các đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành An (Binh đoàn 11); Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh); Lữ đoàn 299 (Quân đoàn 1); Kho 661 (Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần); Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5); Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân).