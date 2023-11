Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho giới trẻ vùng biên giới Lạng Sơn

TPO - Ngày 6/11, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn diễn ra các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2023, với chủ đề: “An toàn giao thông – An ninh mạng” và phòng chống các tệ nạn xã hội.

Chương trình có sự phối hợp tổ chức của các cơ quan nội chính, pháp luật địa phương trên địa bàn xã biên giới Cao Lộc. Đây là địa bàn trọng yếu phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn với phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số sống ở miền núi, biên giới nên trình độ dân trí, học vấn, đời sống còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Tại chương trình tuyên truyền về An toàn giao thông và An ninh mạng được thể hiện lồng ghép nhiều nội dung, bằng hình thức văn hoá văn nghệ, sân khấu hoá, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua tuyên truyền của Công an huyện Cao Lộc và thông qua tiểu phẩm về An toàn giao thông đã giúp giới trẻ xứ Lạng hiểu rõ về hậu quả của tai nạn giao thông, từ đó, nâng cao nhận thức ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ trong đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, các em học sinh còn được đại diện ngân hàng SHB tuyên truyền về An ninh mạng và quản lý thẻ ngân hàng. Đồng thời, các chuyên gia Công ty HonDa Geleximco hướng dẫn lái xe an toàn và tư vấn về Luật giao thông đường bộ.

Cô giáo Nguyễn Thúy Phương - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc cho biết: Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tới Đoàn viên, thanh niên về hậu quả của tai nạn giao thông; giúp các em có kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống các hành vi lừa đảo trên không gian mạng và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên.

Cũng tại Trung tâm GDNN- GDTX huyện Cao Lộc đã diễn ra phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Đới Văn Thanh (SN 1977), trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc về tội “mua bán trái phép ma túy”; kết quả bị cáo lĩnh án 8 năm 6 tháng và bị cáo Chu Hải Keo (SN 1958), trú tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn lĩnh án 2 năm 6 tháng tù về tội danh “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Phiên tòa thu hút hàng trăm cán bộ, học sinh tham dự, có tính tuyên truyền, giáo dục cao; qua đó các em thấm thía bài học từ các bị cáo nhằm tránh xa các tệ nạn xã hội.