Chiến sĩ công an trẻ Lạng Sơn nâng cao nghiệp vụ, yêu ngành, yêu nghề

Tại thành phố Lạng Sơn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Lạng Sơn hào hứng tham gia vòng sơ khảo Hội thi “Tìm hiểu công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân” năm 2023".

Tham dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn và 372 cán bộ, chiến sĩ đến từ khối Cảnh sát các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, công tác nghiệp vụ cơ bản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND) nói riêng. Do đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn coi trọng và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hội thi là đợt tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ giúp cán bộ chiến sĩ của lực lượng CSND Công an Lạng Sơn nắm chắc, hiểu rõ, vận dụng thành thạo, hiệu quả các quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng để áp dụng trong thực tiễn công tác chiến đấu. “Đây cũng là dịp để các đơn vị, mỗi CBCS nâng cao tinh thần đoàn kết, tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ, nhất là sỹ quan trẻ, Công an cấp xã, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nhắn nhủ.

Tham gia vòng sơ khảo của hội thi, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi trắc nghiệm, tự luận với mỗi đề thi gồm 51 câu hỏi trong thời gian tối đa là 90 phút. Căn cứ kết quả chấm điểm vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn ra những thí sinh có thành tích xuất sắc lọt vào vòng chung khảo của Công an tỉnh Lạng Sơn với hình thức "Rung chuông vàng", dự kiến tổ chức vào tháng 8/2023.