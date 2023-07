Giám đốc Công an Hà Nội: Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ sai phạm

TPO - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm công tác của Công an thành phố từ nay đến cuối năm như: siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo sự minh bạch, không tham nhũng tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực công tác công an; quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 18 của Đảng ủy công an thành phố về việc tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ sai phạm.

Không được đi sau tội phạm

Ngày 30/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: “Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, cố gắng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thống nhất hành động quyết liệt, xuyên suốt từ công an thành phố đến công an cơ sở, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đề ra”.

Trong đó, làm tốt vai trò tham mưu, là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô; bảo vệ, giữ vững, ổn định an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các kỳ, cuộc và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 90,7%...

“Lực lượng công an phải tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, tạo bước “đột phá”, chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Duy trì, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp tục cấp căn cước cho 100% công dân và kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố…” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung.

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm từ nay đến cuối năm như tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo sự minh bạch, công bằng, dân chủ, không tham nhũng tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực công tác công an; quán triệt và thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị quyết số 18 của Đảng ủy công an thành phố về việc tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ sai phạm.

“Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, đưa công tác này trở thành tự giác, tự nguyện như “cơm ăn, nước uống hằng ngày”, người đứng đầu CATP yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để chủ động nhận diện tội phạm, nhất là những vấn đề mới phát sinh để giải quyết có hiệu quả, “không được đi sau tội phạm” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Tháo gỡ vướng mắc trong PCCC

Chỉ rõ những yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức nắm tình hình, khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án, kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí “diễu hành” gây mất an ninh, trật tự vào các buổi tối trên một số tuyến phố.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố, trao quyết định khen thưởng gồm: Cờ của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho 25 cán bộ, chiến sỹ; Bằng khen của Bộ Công an cho 4 tập thể và 6 cá nhân; và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho 1 tập thể và 11 cá nhân.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, tiếp tục quán triệt phương châm “không đánh khúc giữa, bắt giữ cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu”, “giải quyết tốt nguồn cầu, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt không khoan nhượng nguồn cung"; chú trọng đấu tranh tội phạm về ma túy vận chuyển qua đường hàng không, bưu điện, tội phạm ma túy “núp bóng” thực phẩm, thuốc lá điện tử. Làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu Phòng CSGT, công an quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra; tập trung phát hiện, xử lý triệt để hơn nữa các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông; kiên trì kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, hình thành bằng được văn hóa, thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”; kiên quyết không để tái, diễn tình trạng vi phạm trong “cơi nới” thành, thùng, chở quá khổ, quá tải…

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, công an các quận, huyện, thị xã quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 01 và Công điện số 220 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới và tháo gỡ khó khăn trong công tác PCCC. Nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu, bám sát, hướng dẫn cụ thể chủ cơ sở, chủ đầu tư..., tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại, sai phạm, không để phát sinh dư luận phức tạp.

Tại họp báo tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin trong 6 tháng đầu năm, thành phố xảy ra 51 vụ thanh thiếu niên điều khiển xe mang theo hung khí đi tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Trong đó, 3 vụ việc tấn công người đi đường, 48 vụ có mâu thuẫn trên không gian mạng, hẹn hò, mang dao kiếm. Công an thành phố đã bắt giữ 51 vụ việc, với hơn 700 đối tượng, khởi tố hơn 300 đối tượng, xử phạt hành chính với số đối tượng còn chưa đủ tuổi…