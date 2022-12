Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ATGT trong trường học

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông ( ATGT), thời gian qua Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa tích cực phối hợp nhiều các đơn vị ở địa phương góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên, sinh viên, học sinh trong việc chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Hình thức tuyên truyền về ANTG đa dạng, phong phú

Từ đầu năm 2022 đến nay, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT trong bối cảnh lưu lượng người và phương tiện tăng cao trên các tuyến giao thông.

Ngay từ đầu năm tới nay, Ban ATGT tỉnh cùng với địa phương trên toàn tỉnh Thanh Hóa nâng cao nhận thức, chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hoá khi tham gia giao thông an toàn cho người tham gia giao thông. Đó là bằng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT được triển khai sâu rộng. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền ATGT như treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các cuộc thi về tìm hiểu ATGT… Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động giao thông, vận tải trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Số lượng các vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh, trong 11 tháng của năm 2022 trên địa bản tỉnh Thanh Hóa xảy ra 284 vụ TNGT và va chạm giao thông, làm chết 108 người, bị thương 257 người, so cùng kỳ 2021 giảm 41 vụ TNGT (giảm 12,6%), giảm 12 người chết (giảm 10%), giảm 16 người bị thương (giảm 5,8%). Cụ thể đối với đường bộ xảy ra 276 vụ TNGT và va chạm giao thông, làm chết 102 người, làm bị thương 257 người, so cùng kỳ 2021 giảm 44 vụ TNGT (giảm 13,7%), giảm 13 người chết (giảm 11,3%), giảm 16 người bị thương (giảm 5,8%). Đường sắt xảy ra 08 vụ TNGT, làm chết 06 người, so cùng kỳ 2021 tăng 03 vụ (tăng 60%), tăng 01 người chết (tăng 20%), người bị thương không tăng, không giảm. Riêng với đường thủy nội địa không xảy ra TNGT. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông được Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết là do vi phạm tốc độ, thiếu chú ý quan sát, đi sai phần đường. Người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia quá nồng độ cho phép...

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ATGT trong trường học

Công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT trong trường học những năm gần đây được chú trọng. Trong đó, phải kể đến sự phối hợp giữa Ban ATGT, phòng CSGT với Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa triển khai Chương trình “Tăng cường công tác giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và mỗi em học sinh sẽ là một tuyên truyền viên để tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình và bạn bè chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hoá khi tham gia giao thông an toàn.

Trong 11 tháng năm 2022, Ban ATGT phối hợp với các ban, ngành liên quan trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cho gần 10.000 học sinh, với hàng nghìn giáo viên ở các trường như THCS Trường Sơn (TP Sầm Sơn), THCS Tiên Trang (Quảng Xương), THCS Đông Hoà (Đông Sơn), THCS Minh Khai (TP. Thanh Hoá), THCS Vĩnh Hoà (Vĩnh Lộc), THCS Tây Hồ (Thọ Xuân), THCS Thanh Phong (Như Xuân), THPT Triệu Sơn 2 (Triệu Sơn), THCS Hải Châu (TX. Nghi Sơn), THCS Hoằng Quý (Hoằng Hóa)...

Tại các buổi tuyên truyền pháp luật ATGT, cán bộ tuyên truyền đã nêu ra thực trạng tai nạn giao thông hiện nay, phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông. Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên cách phân biệt các loại phương tiện được phép điều khiển và không được phép điều khiển. Giới thiệu và phân tích các loại biển báo hiệu đường bộ, tín hiệu đèn giao thông và nêu ra thực trạng tham gia giao thông hiện nay của học sinh trên địa bàn. Đặc biệt, nhấn mạnh các nội dung về điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở 2-3 người ngồi sau, dàn hàng ngang trên đường, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, tụ tập trước cổng trường… Từ đó, chấn chỉnh, nhắc nhở các em tham gia giao thông an toàn, chấp hành tốt các quy định của pháp luật

Cũng tại các buổi tuyên truyền, Cán bộ tuyên truyền pháp luật củng cố lại kiến thức thông qua các câu hỏi, phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho các em học sinh. Sau đó là đại diện nhà trường, đại diện các khối học sinh ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT.

Kế hoạch thời gian sắp tới, Ban ATGT cho biết, sang tháng 12 này, đơn vị tiếp tục phối với phòng CSGT, Sở GD&ĐT tuyên truyền cho các học sinh các trường THPT. Đây là hoạt động phối hợp thường xuyên của Ban ATGT tỉnh, Sở giáo dục đào tạo Thanh Hoá và Phòng CSGT vào đầu năm học, giúp cho các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ ngay từ khi các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường.