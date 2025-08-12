Khương Thảo Đan Gold - Thương hiệu xương khớp hiệu quả số 1 Việt Nam

Tháng 7 vừa qua, Khương Thảo Đan Gold đã được công nhận là “Thương hiệu xương khớp hiệu quả số 1 Việt Nam”, theo khảo sát do Q&Me - đơn vị nghiên cứu thị trường hàng đầu tại Việt Nam thực hiện. Kết quả này là lời khẳng định rõ ràng cho chất lượng và hiệu quả của Khương Thảo Đan Gold trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường.

Dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường xương khớp

Một khảo sát độc lập do Q&Me - đơn vị nghiên cứu thị trường hàng đầu Việt Nam với 13 năm kinh nghiệm - đã được triển khai tại các thành phố lớn đại diện ba miền như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ... Mục tiêu của khảo sát là xác định các thương hiệu xương khớp được người tiêu dùng biết đến và sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, đồng thời đo lường mức độ nhận biết, sử dụng, tin tưởng và đánh giá hiệu quả sản phẩm giữa các thương hiệu.

Với phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua phỏng vấn trực tiếp 450 người tiêu dùng cùng quy trình kiểm tra chất lượng được tiến hành nghiêm ngặt, khảo sát đã mang đến những kết quả rõ ràng, phản ánh chân thực xu hướng lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị xương khớp hiện nay. Cụ thể, Q&Me đã lựa chọn khảo sát các sản phẩm uy tín trên thị trường như Khương Thảo Đan Gold, Jex, Cốt Thoái Vương, Viên khớp Tâm Bình, Bách Niên Kiện,...

Kết quả cho thấy, Khương Thảo Đan Gold được đánh giá cao nhất về hiệu quả (điểm trung bình 9/10) ở tất cả 5 tiêu chí quan trọng:

• Giúp giảm đau và kháng viêm hiệu quả

• Hỗ trợ tái tạo và phục hồi sụn khớp

• An toàn khi sử dụng lâu dài và không có tác dụng không mong muốn

• Cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp

• Giúp vận động dễ dàng, nâng cao chất lượng cuộc sống

Khảo sát này còn chỉ ra Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm xương khớp được tin dùng nhất và đạt mức độ hài lòng cao nhất. Đây không chỉ là minh chứng rõ ràng cho vị thế dẫn đầu của Khương Thảo Đan Gold trên thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp, mà còn là sự tin tưởng của người tiêu dùng dành cho thương hiệu.

Với kết quả vượt trội này, Khương Thảo Đan Gold được công nhận là Thương hiệu xương khớp hiệu quả số 1 Việt Nam. Lời bảo chứng này là sự khẳng định cho uy tín và chất lượng của một thương hiệu luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để mang đến hiệu quả tốt nhất cho người dùng.

Khương Thảo Đan Gold - Bí quyết tạo nên hiệu quả thực sự

Không phải ngẫu nhiên mà Khương Thảo Đan Gold được công nhận là Thương hiệu xương khớp hiệu quả số 1 Việt Nam. Đây là thành quả của quá trình nghiên cứu khoa học bài bản để tạo ra công thức cải tiến vượt trội với quy trình sản xuất hiện đại.

Tinh hoa thảo dược Việt kết hợp y học hiện đại

Một điểm nổi bật của Khương Thảo Đan Gold mà không phải sản phẩm nào trên thị trường cũng có được chính là sự kết hợp hoàn chỉnh giữa 2 thành tựu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ Địa liền là đề tài nghiên cứu suốt 6 năm của PGS.TS Lê Minh Hà cùng cộng sự tại Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên (INPC). Tiếp đó, hoạt chất Caryotin chiết xuất từ cây Đủng đỉnh là đề tài nghiên cứu của PGS.TS Lê Tiến Dũng từ năm 2017 tại Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng (IAMS).

Bên cạnh đó, Khương Thảo Đan Gold được kết hợp bài thuốc cổ phương Độc hoạt tang ký sinh có tác dụng dẫn hoạt chất đến đúng vị trí tổn thương để phát huy tối đa công dụng. Sản phẩm còn được bổ sung Collagen type II - một hoạt chất của Y học hiện đại, giúp tăng cường sự dẻo dai và độ bền của sụn khớp.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa nghiên cứu chuyên sâu và kinh nghiệm y học cổ truyền đã đưa Khương Thảo Đan Gold trở thành một trong những giải pháp tiên phong, mở ra hướng đi mới cho ngành chăm sóc sức khỏe xương khớp của người Việt.

Cơ chế tác động toàn diện

Với công thức kết hợp giữa bộ đôi hiệp đồng Caryotin - KGA1, bài thuốc cổ phương Độc hoạt tang ký sinh và Collagen Type II, Khương Thảo Đan Gold tạo thành cơ chế “kiềng ba chân” vững chắc: hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm, giúp phục hồi sụn khớp thoái hóa.

Các chuyên gia y tế đánh giá cao tác dụng của Khương Thảo Đan Gold đối với người bị đau nhức xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp và thoát vị đĩa đệm. Đây một trong số ít những sản phẩm được nghiên cứu bài bản, an toàn, là giải pháp bền vững cho người bệnh xương khớp.

Quy trình sản xuất hiện đại và đồng bộ

Để phát huy tối đa công dụng của các thành phần ưu việt, Khương Thảo Đan Gold đã trải qua quá trình sản xuất nghiêm ngặt tại nhà máy công nghệ cao Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn GMP. Đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả cho từng lô sản phẩm, Khương Thảo Đan Gold còn được kiểm định chất lượng tại phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO 17025. Toàn bộ quy trình đều được thực hiện đồng bộ và có sự kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo tất cả sản phẩm có chất lượng tốt nhất khi đến tay khách hàng.

Vị thế số 1 - Động lực cho sự phát triển bền vững

Sau gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã trở thành lựa chọn tin cậy tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc và được hàng triệu người sử dụng nhờ hiệu quả bền vững, an toàn trong thời gian dài.

Kết quả khảo sát của Q&Me một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm trên thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Khương Thảo Đan Gold mà còn là động lực để thương hiệu tiếp tục nỗ lực, nghiên cứu và phát triển, xứng đáng với chứng nhận Thương hiệu xương khớp hiệu quả số 1 Việt Nam.

