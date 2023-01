Không khí đón Tết Quý Mão trên cả nước

Trực tiếp Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

Công an Hà Tĩnh ra quân đảm bảo an ninh đêm giao thừa

Trung tá Nguyễn Vũ Phong, Đồn trưởng cho biết: Đồn quản lí 28,5km đường biển, thuộc 8 xã và 1 thị trấn thuộc 2 huyện Lộc Hà và Thạch Hà. Đón Tết Quý Mão, Đồn phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lí; làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân vui Tết đón Xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm…

9 giờ trước

Hải Phòng

Công tác lắp đặt trận địa pháo hoa, phương án đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng chức năng hoàn tất. Thành phố đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an ninh, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng, nghệ thuật cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tài sản, tạo không khí phấn khởi để nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố tổ chức bắn pháo hoa đồng loạt tầm thấp và tầm cao tại 12 điểm, gồm: bờ hồ Tam Bạc, sân thượng nhà Triển lãm thành phố, bờ hồ An Biên, khu công nghiệp Vsip (huyện Thủy Nguyên), khu di tích đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo), sân vận động huyện Tiên Lãng, sân vận động huyện An Dương, khu cầu cảng Cát Bà (huyện Cát Hải), trung tâm hành chính quận Dương Kinh, trung tâm hành chính huyện Kiến Thụy, bờ hồ Hạnh Phúc (quận Kiến An), trung tâm hành chính quận Đồ Sơn và sân vận động huyện An Lão.

Tại mỗi địa điểm sẽ bắn 500 quả pháo tầm cao, 120 giàn pháo hoa tầm thấp. Tổng số lượng pháo tại 12 điểm là 6.000 quả pháo tầm cao; 1.440 giàn pháo tầm thấp. Thời gian bắn 15 phút, từ thời điểm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023. Kinh phí bắn pháo hoa vận động từ nguồn xã hội.