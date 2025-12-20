Không gian thiết kế hiện đại ở Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Bình minh ngày 19/12/2025 vén mây mờ, rót đầy những ánh nắng trên tòa nhà liền khối hình dương cầm khổng lồ - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ninh Bình). Sau khánh thành, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai sẽ được vận hành, tiếp đón bệnh nhân. Bác sĩ, người dân đến đây đều tự hào về thiết kế, không gian, nét hiện đại rất châu Âu; bệnh viện có phòng điều trị bệnh nhân như khách sạn!

Công trình hiện đại không chỉ xây bằng gạch đá

Trải qua hơn 10 năm xây dựng, bỏ qua những vướng mắc về nhiều mặt như Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan điểm lại, rằng Chính phủ, Thủ tướng phải trực tiếp thị sát, chỉ đạo tháo gỡ…, giờ được khánh thành, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 mang diện mạo của một công trình bề thế, hiện đại ngang tầm quốc tế ngay giữa Ninh Bình. Đây không chỉ là công trình xây bằng gạch đá hiện đại từ đường nét, hình khối, mà trong đó hàm chứa nhiều ý nghĩa nhân văn; là một mốc son về tư duy vượt trội, đi trước trong khoa học tạo ra hệ sinh thái phục vụ khám chữa bệnh cho con người, dành sự tôn trọng cao nhất cho bệnh nhân!

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 thiết kế tựa như cây đàn dương cầm khổng lồ giữa khuôn viên rộng và đẹp, đẳng cấp như ở châu Âu. Ảnh: Như Ý

Nhìn từ trên cao hay dưới thấp, từng không gian nhỏ nơi đây đều tạo ấn tượng đặc biệt thân gần, tiện nghi. Nếu như Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được thiết kế như cây dương cầm tạo âm thanh du dương cho mỗi ánh nhìn, “nâng đỡ” từng bước chân người bệnh ngay khi họ bước vào không gian của bệnh viện thoáng rộng, tường rào hài hòa, rất Tây và hiện đại nhưng thực sự cởi mở với cộng đồng, nhân dân…, thì dáng hình vòng cung phía trước rất đỗi mềm mại của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức như nói muôn lời chào, tiếp nhận ấm áp với bệnh nhân tìm đến.

Những đường cong của lối đi vào khuôn viên, đài phun nước rì rào của 2 bệnh viện; biểu tượng trung tâm của bệnh viện Bạch Mai, phân khu để xe cho đến các tiểu cảnh trang trí… đều mang tính khoa học cao nhất, thể hiện sự trân trọng với người nhà, bệnh nhân hay khách đến 2 bệnh viện.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thiết kế thân thiện, tạo ấn tượng sang trọng. Ảnh: Như Ý

Tại đây, tất cả các tòa nhà đều liên hoàn, tiếp nối, gần gũi, thuận lợi tối đa cho hoạt động khám chữa bệnh. Ở mỗi góc nhỏ không gian dành cho bệnh nhân, hoa, cây cảnh ở khu vực sảnh chờ đều hòa đồng với thiên nhiên, đón nắng, hướng sáng chan hòa. Hành lang tòa nhà rộng, liên thông khoa phòng, đáp ứng sự vận hành chuyên môn của y bác sĩ; nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân. Tính hiện đại, minh bạch, gần gũi của toàn bộ hệ thống mà lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tạo ra thêm, khá tương đồng, hài hòa với công trình mới khang trang, như Kios tiếp đón bệnh nhân càng làm cho người bệnh thoải mái, là “thượng đế” thực sự.

Có thể nói, chỉ khi bệnh nhân đến với bệnh viện được thiết kế với tầm nhìn xa, nhân văn và kết nối hòa ái các không gian tự nhiên và nhân tạo, họ mới thực sự cảm nhận được chữa bệnh chưa bao giờ tốt đẹp, thoải mái như hiện nay và ở đây.

Sảnh lớn Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tràn ánh sáng, sang hơn khách sạn 5 sao

Nếu để ý kỹ hơn, sẽ dễ nhận ra các kiến trúc sư đã dành cả mọi tâm huyết, ước mơ tạo nên cơ sở khám chữa bệnh mà ở đó bệnh nhân được hưởng lợi ích cao nhất, thư thái bậc nhất. Cụ thể như: được hòa mình với thiên nhiên, khung cảnh thoáng đãng ngay khi ở trên giường bệnh; bệnh nhân dù là người khuyết tật cũng có buồng vệ sinh riêng phù hợp; trong bệnh viện khách sạn này, bệnh nhân và người nhà được đoạn tuyệt với căng thẳng do phải nằm ghép, điều trị ở hành lang nhếch nhác vì công trình y tế xuống cấp, nhỏ hẹp và liên tục phải cơi nới… diễn ra ở khắp các cơ sở y tế tại Thủ đô và nhiều tỉnh, thành khác.

Những không gian mở “rất châu Âu” nối tiếp nhau ở Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Trong công trình Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, bác sĩ giỏi nghề sẽ yên tâm ở lại công tác với khu vực công, dành tình yêu chăm sóc cho bệnh nhân. Còn người bệnh, nhân dân được hưởng trọn vẹn hạnh phúc khi tiếp cận dịch vụ y tế trong không gian tiện ích năm sao này.

Kios tiếp đón khách hiện đại, khám chữa bệnh không giấy tờ

Quanh Trung tâm cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, bên cạnh những phòng chuyên môn trang thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới, không thiếu những lối đi đầy hoa lá, khoảng chờ bài trí nhiều cây xanh, ghế ngồi như ở những khách sạn quốc tế sang trọng nhất.

Bác sĩ tại Trung tâm cấp cứu A9 cho biết, rất thích thú và thực sự thoải mái khi ngồi làm việc trong phòng hiện đại không khác bệnh viện ở châu Âu, song vẫn được ngắm bụi chuối, cỏ cây rất bản địa tại không gian “giếng trời”. Với người bệnh, không ai còn thấy các biển báo cấm, ngăn cách quá đỗi lạnh lùng, cách biệt khi được đặt hài hòa giữa cây xanh, nhờ các thiết kế tinh tế. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, sự ấm áp, gần gũi còn thể hiện ở cả lựa chọn màu sắc, chất liệu gỗ ốp trụ cột; không gian công cộng được nâng tầm gần với không gian khách sạn hạng sang.

Bên hành lang buổi khánh thành 2 cơ sở y tế hôm qua, TS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế (Bộ Y tế) nói với PV Tiền Phong: Bệnh viện này được thiết kế hiện đại, xu hướng thân thiện, liên hoàn, đồng bộ, để người dân khi bước vào không gian, tiếp cận quang cảnh bệnh viện đã cảm thấy dù chưa được khám, chữa, nỗi đau đã giảm; yên tâm lúc tiếp cận dịch vụ y tế.

Hạnh phúc trong những không gian nhỏ nhất!

Đến cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức còn đồng nghĩa với việc bệnh nhân đi khám phá một công trình được thiết kế hiện đại. Từng không gian, từng ô cửa giường nằm đẹp đang làm chuyển trạng thái, cảm hứng tốt đẹp cho từng cán bộ, nhân viên y tế ở đây.

Trong bệnh viện thiết kế như khách sạn – Bạch Mai cơ sở 2, thiết bị y tế hiện đại nhất được trang bị. Trong ảnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình…trong ngày khai trương 19/12/2025.

Bác sĩ Nguyễn Quang Khôi - Khoa Thận và tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai nói: Nếu như ở bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm ở hành lang, không gian chật hẹp, họ thấy mệt mỏi, chán nản thì ở Bệnh viện Bạch mai mới này, phòng ốc thoáng, cảnh đẹp, bệnh nhân sẽ vơi đi mệt nhọc, stress. Còn tại đây, ngay khi đặt chân đến, không chỉ bệnh nhân, các bác sĩ cũng rất thích thú vì tiện nghi và được tiếp them năng lượng tích cực.

Gường bệnh sạch, đẹp, hiện đại như ở khách sạn.

TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Trưởng khoa Thận và tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai hồ hởi: Đẳng cấp của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có được nhờ thiết kế hiện đại, sang trọng theo hướng bệnh viện khách sạn xanh, sạch và đẹp. Bác sĩ và bệnh nhân đặc biệt thích thú và thấy được thư giãn khi ngồi ở đâu cũng có thể hít khí trời, đón ánh sáng tự nhiên. Thậm chí, có thể ngắm hồ từ hành lang, phòng làm việc… “Giá trị vô hình từ thiết kế, xây dựng như một lẽ tự nhiên trở thành “bác sĩ vô hình” chữa bệnh tâm lý cho bệnh nhân. Đây là điều mà các bệnh viện ở Hà Nội không làm được.

Gường bệnh tại Trung tâm cấp cứ A9.

“Thầy Cơ, thầy Hùng (PGS.TS Đào Xuân Cơ, TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Bạch Mai và Việt Đức-PV) cũng nhận định rằng, ở Việt Nam chưa nơi nào có bệnh viện hiện đại thế này”, TS Nghiêm Trung Dũng nói. Lãnh đạo 2 bệnh viện này cũng cho biết, đã điều động hàng trăm bác sĩ có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại đây, đảm bảo tương thích với cơ sở bệnh viện hiện đại nhất này.

Cây bản địa được bảo tồn giữa giếng trời, hài hòa với thiên nhiên.

Những mảng cây xanh tại Trung tâm cấp cứu A9 như “bác sĩ tâm lý vô hình” giúp bệnh nhân thoải mái tâm hồn. Ảnh: Quyền Thành

Hai bệnh viện lớn tăng nhân sự trình độ cao cho 2 cơ sở y tế này cũng là để thực hiện chiến lược ngành Y nung nấu từ rất lâu, đó là phục vụ những bệnh nhân có điều kiện kinh tế thay vì chọn bệnh viện quốc tế ở nước ngoài điều trị sẽ chọn bệnh viện khách sạn ngay tại Ninh Bình!

Là người từng điều trị Basedow và tim mạch trong cảnh chen chúc chờ đợi, xếp hàng tại Bệnh viện Bạch Mai, chị Lê Thị Long ở Thanh Hóa rất vui khi hay tin Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được thiết kế hiện đại, sang trọng, phòng bệnh nhân nằm điều trị sạch, sang trọng như ở châu Âu đi vào hoạt động. Chị Long cho biết, từ giờ, thay vì phải chạy ra tận Hà Nội, chị sẽ khám tại bệnh viện cơ sở 2 này để rút ngắn thời gian di chuyển và hưởng trọn giá trị, ý nghĩa mà công trình y tế này mang lại.