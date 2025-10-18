Không gian công nghệ trẻ trung tại gian hàng BVBank khuấy động Sóng Festival

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và coi trải nghiệm là trọng tâm của chuyển đổi số, BVBank đang từng bước khẳng định vị thế ngân hàng số đồng hành cùng phong cách sống thông minh của người Việt. Tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025, thông điệp “Một chạm - Vạn tiện ích” mà BVBank mang đến không chỉ thể hiện tinh thần công nghệ hóa ngân hàng, mà còn là lời khẳng định cho mục tiêu hướng tới một hệ sinh thái tài chính toàn diện, thân thiện và bền vững cho người dùng Việt.