Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ngày thẻ Việt Nam 2025:

Không gian công nghệ trẻ trung tại gian hàng BVBank khuấy động Sóng Festival

Lộc Liên

TPO - Không gian trải nghiệm công nghệ số trẻ trung, năng động cùng hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn đã giúp gian hàng BVBank trở thành một trong những điểm nhấn tại Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Video: Mãn nhãn với không gian của gian hàng BVBank tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025.
tp-bv-bank-4.png
Ngày đầu tiên của sự kiện Sóng Festival 2025 trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025, tại sân vận động Bách Khoa (Hà Nội), gian hàng của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) thu hút đông đảo bạn trẻ với không gian công nghệ hiện đại, mang chủ đề “Một chạm - Vạn tiện ích”.
tp-bv-bank-5.png
tp-bv-bank-2.jpg
Là một trong những ngân hàng tích cực hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số, BVBank đồng hành cùng sự kiện năm nay với mong muốn lan tỏa phong cách sống số thông minh, tiện lợi đến cộng đồng - đặc biệt là giới trẻ.
tp-bv-bank-7.png
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-6.jpg
Tại gian hàng BVBank, khách hàng có thể trải nghiệm mở tài khoản thanh toán bằng công nghệ định danh điện tử eKYC, tạo tài khoản số đẹp, hay mở thẻ tín dụng online chỉ với vài thao tác đơn giản.
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-11.jpg
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-10.jpg
tp-bv-bank-3.jpg
tp-bv-bank-1.png
Không gian được thiết kế trẻ trung, sinh động cùng loạt minigame tương tác, photobooth chụp hình cùng mascot Vie, và combo quà tặng hấp dẫn như ly giữ nhiệt, áo thun bóng rổ, túi vải, voucher McDonald… đã tạo nên không khí sôi động, thu hút hàng trăm lượt khách ghé thăm.
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-4.jpg
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-1.jpg
Đại diện BVBank cho biết, hiện 82% khách hàng của ngân hàng đang sử dụng các kênh số, tăng gấp 5 lần trong vòng 5 năm qua - minh chứng rõ rệt cho quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình số hóa dịch vụ tài chính.
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-3.jpg
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-9.jpg
BVBank được đánh giá là một trong những ngân hàng tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, khi sớm triển khai AI Chatbot, video call hỗ trợ khách hàng, và ngân hàng số Digimi - nền tảng tích hợp đầy đủ các tiện ích tài chính hiện đại.
tp-bv-bank-3.jpg
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-7.jpg
Với Digimi, khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến eKYC, liên kết ví điện tử, thanh toán QR xuyên biên giới, nạp tiền điện thoại, mua sắm trực tuyến, hay thậm chí mở tài khoản chứng khoán, đặt vé máy bay, vay tín chấp ngay trên ứng dụng.
tp-bv-bank-1.jpg
Đặc biệt, các tính năng thanh toán QR xuyên biên giới tại Thái Lan, Lào, Campuchia, hay mở thẻ online và tích điểm đổi quà được đông đảo người dùng trẻ yêu thích, giúp họ dễ dàng tận hưởng phong cách sống hiện đại mà không cần đến quầy giao dịch.
tp-bv-bank-tai-ngay-the-viet-nam-2025-12.jpg
Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm tài chính, BVBank còn tích cực kết nối với cộng đồng sinh viên và giới trẻ thông qua nhiều chương trình ý nghĩa.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và coi trải nghiệm là trọng tâm của chuyển đổi số, BVBank đang từng bước khẳng định vị thế ngân hàng số đồng hành cùng phong cách sống thông minh của người Việt. Tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025, thông điệp “Một chạm - Vạn tiện ích” mà BVBank mang đến không chỉ thể hiện tinh thần công nghệ hóa ngân hàng, mà còn là lời khẳng định cho mục tiêu hướng tới một hệ sinh thái tài chính toàn diện, thân thiện và bền vững cho người dùng Việt.

Lộc Liên
#Bản Việt #Ngày Thẻ Việt Nam 2025 #ngân hàng số #trải nghiệm công nghệ #chuyển đổi số ngân hàng #tài chính số #gian hàng BVBank

Xem thêm

Cùng chuyên mục