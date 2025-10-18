Không gian công nghệ trẻ trung tại gian hàng BVBank khuấy động Sóng Festival

TPO - Không gian trải nghiệm công nghệ số trẻ trung, năng động cùng hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn đã giúp gian hàng BVBank trở thành một trong những điểm nhấn tại Ngày thẻ Việt Nam 2025.
Là một trong những ngân hàng tích cực hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số, BVBank đồng hành cùng sự kiện năm nay với mong muốn lan tỏa phong cách sống số thông minh, tiện lợi đến cộng đồng - đặc biệt là giới trẻ.
Tại gian hàng BVBank, khách hàng có thể trải nghiệm mở tài khoản thanh toán bằng công nghệ định danh điện tử eKYC, tạo tài khoản số đẹp, hay mở thẻ tín dụng online chỉ với vài thao tác đơn giản.
Không gian được thiết kế trẻ trung, sinh động cùng loạt minigame tương tác, photobooth chụp hình cùng mascot Vie, và combo quà tặng hấp dẫn như ly giữ nhiệt, áo thun bóng rổ, túi vải, voucher McDonald… đã tạo nên không khí sôi động, thu hút hàng trăm lượt khách ghé thăm.
Đại diện BVBank cho biết, hiện 82% khách hàng của ngân hàng đang sử dụng các kênh số, tăng gấp 5 lần trong vòng 5 năm qua - minh chứng rõ rệt cho quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình số hóa dịch vụ tài chính.
BVBank được đánh giá là một trong những ngân hàng tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, khi sớm triển khai AI Chatbot, video call hỗ trợ khách hàng, và ngân hàng số Digimi - nền tảng tích hợp đầy đủ các tiện ích tài chính hiện đại.
Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và coi trải nghiệm là trọng tâm của chuyển đổi số, BVBank đang từng bước khẳng định vị thế ngân hàng số đồng hành cùng phong cách sống thông minh của người Việt. Tại Ngày Thẻ Việt Nam 2025, thông điệp “Một chạm - Vạn tiện ích” mà BVBank mang đến không chỉ thể hiện tinh thần công nghệ hóa ngân hàng, mà còn là lời khẳng định cho mục tiêu hướng tới một hệ sinh thái tài chính toàn diện, thân thiện và bền vững cho người dùng Việt.