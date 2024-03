Không cần đi đâu xa, ngay trung tâm thành phố đã có đường đua Go-kart siêu xịn

Được biết City Park là một tổ hợp giải trí – thể thao hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh bao gồm khu vui chơi ngoài trời, khu thử thách tốc độ với hoạt động đua Go-kart “hót hòn họt”, và có cả khu thể thao phức hợp với các sân tập, thi đấu chuẩn quốc tế cho đa dạng các môn thể thao phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ các bạn trẻ đam mê thể thao mạo hiểm, đến gia đình tìm kiếm nơi thư giãn, vui chơi cùng nhau.

Thách thức tốc độ

Được mong chờ nhất chính là hoạt động đua xe Go-kart. Đây là một trong những bộ môn nền tảng của Motorsports vì dễ chơi, chi phí thấp, an toàn cao và mang lại cảm giác gần gũi nhất với Thể thức 1 (Formular 1). Vì thế, đây là bộ môn yêu thích của những người đam mê tốc độ và thử thách mạo hiểm.

Khoác lên người chiếc áo bảo hộ, đội nón bảo hiểm, vào xe, thắt dây an toàn và nhấn ga là những tay đua có thể thỏa mãn đam mê tốc độ và thử thách cùng những khúc cua cam go trên đường đua đua tích hợp dài nhất Đông Nam Á, với tổng chiều dài gần 1,5km.

Lần đầu tiên ngay tại trung tâm thành phố xuất hiện đường đua Go-kart tích hợp, bao gồm đường đua ngoài trời và đường đua trong nhà, với 2 loại xe xăng và xe điện. Đây cũng là sân đua Go-kart duy nhất có loại xe 2 chỗ ngồi, dành cho những người muốn có trải nghiệm thử thách tốc độ cùng nhau.

Thỏa thích vui chơi

Không chỉ thế, các bạn trẻ yêu thích phiêu lưu sẽ không thể bỏ lỡ hành trình khám phá thế giới tương tác thực tế ảo với công nghệ VR, AR hiện đại bậc nhất, đa dạng thể loại trò chơi với hàng ngàn phim tương tác.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, khu vực trò chơi trẻ em ngoài trời sẽ là nơi mở ra muôn vàn điều kỳ diệu từ những trò chơi vận động, vui nhộn, hay từ vòng xoay ngựa gỗ sẽ đưa các bé du hành đến thế giới thần tiên như trong những thước phim Disney sống động.

Bùng nổ với sự kiện khai trương hoành tráng

The Global City vốn đã trở thành địa điểm nổi tiếng trong 2 năm gần đây với chương trình Luxury Countdown đỉnh cao, cùng hàng loạt sự kiện giải trí đình đám mà điểm nhấn chính là kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á. Thì nay, The Global City lại càng “hút” hơn khi thông tin City Park sắp chính thức mở đón khách tại đây với hàng loạt trò chơi giải trí, thể thao siêu đỉnh.

City Park sẽ chính thức mở cửa đón khách với sự kiện giải trí – âm nhạc bùng nổ trong 2 ngày liên tiếp 30 & 31.03.2024 với sự góp mặt của các ca sĩ, rapper nổi tiếng như Tóc Tiên, Mono, Rhyder, Min, Hiếu Thứ Hai, Obito, DJ Wokeup, DJ 2Pillz

City Park dự kiến sẽ đón hàng ngàn lượt khách đến vui chơi và tham dự sự kiện âm nhạc khai trương tại đây, tăng thêm sự nhộn nhịp, sôi động vốn có ở The Global City, Trung tâm mới của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra những sự kiện quốc tế cho người dân và du khách.

Địa điểm: City Park, The Global City, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THE GLOBAL CITY là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners cùng nhà phát triển Bất động sản quốc tế Masterise Homes. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TP. HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi – giải trí – mua sắm hiện đại bậc nhất, nổi bật là Khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á và City Park, Tổ hợp Giải trí – Thể thao hàng đầu TP. Hồ Chí Minh vừa được ra mắt.

Trung tâm mới The Global City đã chính thức hoạt động và là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, Lễ hội âm nhạc GENfest quy mô hơn 35.000 người, Lễ hội đón năm mới Luxury countdown party 2024 vừa mới diễn ra đã chào đón hơn 50.000 người dân thành phố HCM đến tham dự.