TPO - Liên quan vụ xe buýt Phương Trang chở 1.700 gói thuốc lá lậu bị lực lượng CSGT phát hiện ở TP Thủ Đức (TPHCM), cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án xe buýt Phương Trang chở thuốc lá lậu, được Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) phát hiện vào ngày 11/6.

Cụ thể, sau khi vụ việc được phát hiện, lực lượng CSGT đã bàn giao cho công an phường và ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 11/6, tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên quốc lộ 1 thì nhận được tin báo về việc xe buýt Phương Trang nghi chở thuốc lá lậu đi qua địa bàn đảm trách.

Ngay sau đó, tổ công tác chốt chặn tại vòng xoay Linh Xuân (phường Tam Bình, TP Thủ Đức), yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe này có chở 3 thùng hàng hóa, bên trong có 1.700 gói thuốc lá nghi nhập lậu gồm: 500 gói thuốc lá hiệu Esse Change, 500 gói thuốc lá hiệu Capri và 700 gói thuốc lá hiệu Jet.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao tài xế cùng tang vật cho Công an phường Tam Bình (TP Thủ Đức) để xử lý theo quy định.