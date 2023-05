Cuộc truy đuổi ô tô chở hàng nghìn bao thuốc lá lậu trong đêm

TPO - Trong một ngày, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã phát hiện 2 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng 19.500 gói. Hiện công an đang tạm giữ hình sự một đối tượng.