Khởi tố đối tượng 48 lần mua bán thuốc lá lậu liên tỉnh

TPO - Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Hoà Hưng, TP. Long Xuyên) về hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, sau khi có người đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu, Nam sử dụng điện thoại liên hệ với người phụ nữ tên Hưng thuê trọ tại khu vực chợ Cái Tàu, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đặt mua 2.600 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, Jet và Nelson với giá hơn 38 triệu đồng. Khoảng 3 giờ sáng ngày 24/4/2023, Nam điều khiển xe mô tô từ nhà đến điểm hẹn tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nhận số thuốc lá điếu nhập lậu trên. Tuy nhiên, khi Nam đang trên phà An Hoà qua sông Hậu chuẩn bị cập bến thuộc phường Mỹ Long (thành phố Long Xuyên) thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Long Xuyên phát hiện, bắt quả tang. Trong quá trình điều tra, Nam thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu của Hưng từ tháng 5/2022 đến khi bị bắt khoảng 48 lần, trung bình mỗi lần hơn 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Sau đó, Nam sử dụng xe mô tô vận chuyển về bán lại cho nhiều người trên địa bàn TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn kiếm lời. An Bình - Tiến Tầm